小店尋寶 歎人氣蝦多士 浪遊坪洲 「秘密花園」滿驚喜

■第1站：奇幻「牛皮廠」 打卡停不了手

坪洲面積只有0.97平方公里，小街小巷分佈簡單，隨意游走也不太擔心迷路。天后宮前的坪洲永安街是小島最主要街道，在渡輪碼頭下船後，沿露坪街直走向天后宮，三兩分鐘即達。面向天后宮轉右步行約2分鐘，便來到島上著名地標——秘密花園。它的入口隱蔽，一不小心便會錯過。入口在高掛「坪洲永安街」路牌的燈柱旁，經過狹窄小巷就能抵達秘密花園。入巷前抬頭一看，會發現掛着一塊手繪牌匾，圓形藍色底白字寫上「牛皮廠」幾個大字，旁邊則用綠色及紅色畫筆，寫上「秘密花園My Secret Garden」及「懷舊店Sherry's Shop」。走進小巷恍如穿越時光隧道，左邊牆身掛着秘密花園前身——福源牛皮廠的照片；右邊牆身滿是別具藝術氣息的塗鴉；抬頭看天花，則貼着由茶餐廳紙杯砌成的圓形圖案。

穿過小巷進入秘密花園，眼前的藝術空間驚喜處處，全賴居住在坪洲數十載的居民Sherry花上數年時間，把昔日福源牛皮廠舊址改頭換面。據稱愉景灣曾經有一屠房，牛隻屠宰後，牛皮就送往坪洲加工。福源牛皮廠於1930年代初開設，2010年獲評為三級歷史建築。根據場內資料牌，坪洲曾有兩家牛皮廠，其中福源規模較大，後來因二戰及人造皮鞋搶市場等原因，生意大不如前，終於1975年結業。Sherry從1990年代開始租用牛皮廠地段開設雜貨舖，後來得業主和其他租客信任，協助處理租務。2015年她向業主租借牛皮廠舊址更多地段，並把部分地方分租給居民開設店舖及着手打造「秘密花園」，找來菲律賓籍設計師Joey開設的公司，花上數年以棄置於牛皮廠的物品製成藝術裝置。街坊也提供二手物件如單車零件、獎牌、椅子、雨傘、時鐘等，塗上不同顏色後，循環再造成散佈不同角落、獨一無二的作品。

藝術空間牆身畫滿型格而不失童趣的塗鴉，處處都是打卡點。中央位置有條畫上彩色塗鴉的樓梯，拾級而上，這裏有以椅子、水喉通等砌成的塔形裝置，也有由廚具組合成的「音樂空間」，旁邊擺放木棒，可供隨意敲打不同節奏。再走上附近的小樓梯，可一覽整個秘密花園景色。

秘密花園

地址：坪洲永安街21號D

■第2站：小店嘗獨家Dirty勁chill

除了藝術裝置，在秘密花園範圍近入口處，有一間低調店舖Chill Chill Country。舖面不大卻店如其名，是個可進內chill一chill的小店。裝潢以橙紅及木系色調為主，播放印度的純音樂，洋溢異國風情。

店中有售Yardley Brothers等本地手工啤酒，老闆亦以自家研製的手壓咖啡機調製Dirty，同時有售冷萃咖啡Dark Side of the Moon等。各式貨品還包括用於冥想的線香和塔香，坪洲居民製作的陶瓷耳環、明信片等，並設有多部水晶扭蛋機，是個集合不同元素的喘息空間。店內閣樓擺放了榻榻米和多個小魚缸，看魚、聊天、聽音樂，提供舒適自在的空間。

Chill Chill Country

地址：坪洲永安街21號地下

營業時間：中午12:00至晚上7:00

■第3站：人龍冰室 遊客愛豬扒 地膽撐雞翼

離開小巷回到永安街，前行約1分鐘便來到人氣餐廳祺森冰室。冰室在坪洲開業超過50年，深受遊客及街坊歡迎；採訪時是平日下午2時，已見人流在外等候入座。老闆娘林太表示，蝦多士、奶茶紅豆冰及吉列豬扒三文治都是遊客至愛，坪洲居民則較常點炸雞翼配上海麵，貪雞翼「外皮炸得金黃，內裏juicy」，香脆可口。冰室以人手拍鬆豬扒，吃下去原味更突出。一口氣點了以上4款人氣小食：蝦多士足料，鬆脆外皮內包有原隻蝦及薯蓉，配上沙律醬，冶味非常；奶茶紅豆冰奶味香濃，吃到粒粒紅豆，亦算足料；炸雞翼及豬扒如林太所言皮脆肉鬆，三文治內亦有番茄及沙律醬，減輕滯膩感。

祺森冰室

地址：坪洲永安街3號地下B舖

查詢：2983 0554（周一休息）

■第4站：懷舊寶物「留住溫度」

醫肚後繼續漫遊小島，從冰室出來向左走，至路口轉右，直走到下個街口轉左入永興街，直行至深處，可找到一幢特色建築：深黃奪目的鐵閘前有個經精心打理的小花園，放着由老式縫紉機部件製成的桌子，門前欄杆掛着一塊黑板，寫上小店名字「燈隅」。店舖前身為專售賣二手物品的「陸日小店」，只於周末營業；但售賣二手物始終難以維持，經營7年後，合伙人另有發展計劃，打算結業之際，店主Jun遇上幾名新合伙人，遂將店舖轉型，加入藝術品、書本、咖啡、草本茶等新元素，成為新店燈隅。店名來自日本天台宗傳教大師的一句話「一燈照隅，萬燈照國」。Jun和店主之一的丈夫Billy堅持從世界各地蒐羅懷舊小物、家品，Jun喜歡較有故事及溫度的舊物，如彩色茶具；Billy則較常購買素色杯具，他笑說太太幫他「找回溫度」，亦是「舖頭靈魂」。

燈隅

地址：坪洲永興街27號地下

查詢：9017 5335（周一至三休息）

■第5站：「島民」空間看看書 凝聚社區

「島民店」是燈隅的鄰居，由陸日小店另一前老闆阿傑及太太Myriem開設。二人對城市研究興趣濃厚，出版地圖雜誌《島民》，店內亦引入urban planning相關書籍及坪洲居民的著作。阿傑推介由日本建築師團隊編寫的書籍《共有性：行為的生產》，內容有關各地居民使用共同空間和相關設計的研究，部分與坪洲情况相似，值得細看。店舖每月也會有一天晚上，邀請音樂人到店中與島民分享音樂；也會不定期租借前舖予有意當店主的居民售賣自家產品，或舉辦主題閱讀會等。阿傑形容以前開店是希望吸引更多人來坪洲；現在更多是想「對內」凝聚坪洲社區。

說着說着已近黃昏6時，島上店舖陸續關門，從永興街回到坪洲渡輪碼頭，只需5分鐘路程。靜待渡輪時，也可順道在海旁欣賞日落，結束小島之行！

島民店

地址：坪洲永興街38號C

查詢：9864 3014（周一休息）

■交通

中環至坪洲，由中環6號碼頭出發

成人船費：普通船周一至六$16.6、周日及公眾假期$23.9；快速船周一至六$31、周日及公眾假期$45.6

船程：普通船約40分鐘，快船約25分鐘

文：植蔚卿

模特兒：Ceci

編輯：林曉慧

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