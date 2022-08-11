showcase：匠心精神 歐陸式舒適高雅

Berluti的高級皮鞋在很多男士心目中擁有崇高地位，不過自2011年首位創意總監Alessandro Sartori入主後，品牌的地位就更上一層樓。在位5年的他將品牌百年造鞋的巧思與工藝，以相同概念轉化到服裝設計和製作之上，做到皮具與衣飾兩者相輔相成，品牌產品因而變得更為全面。經歷Alessandro Sartori主理的9個季度後，成功奠定了Berluti為一個高級男裝品牌。之後接棒創意總監的是Haider Ackermann成為時裝界一時佳話，他的設計亦為Berluti注入浪漫不羈的氣息，可惜短短3季後Haider Ackermann便離開品牌，走馬上任的是由Dior轉投Berluti的Kris Van Assche。乘着在Dior男裝的強勢，Kris Van Assche在進入Berluti之初確實頗為矚目，亦將前衛年輕與精巧剪裁的風格引入品牌，但受到疫情影響，他表示因為不能讓品牌轉向當代和更具創意（contemporary and creative manner）而請辭。

Patina染皮工藝 漸變色調

自2022年春夏季起，Berluti的設計團隊便在沒有創意總監的情况下擔起系列的設計重任。雖然欠缺一個領頭人物，團隊卻不愁沒有靈感，因為品牌的眾多經典元素可供再三回味和演繹。雖然天氣仍然炎熱，Berluti的秋冬系列已經上架。設計團隊回溯品牌歷史，從創辦人Alessandro Berluti由意大利到法國發展事業的匠心精神中汲取靈感，系列包括斯文正裝到運動風格強烈的便裝，顏色以黑色、咖啡棕與干邑色為主，夾雜焦赭色和赤褐色等暖調，襯以淡淡的煙灰或米色，配合剪羊毛、羊絨等優質用料，感覺是歐陸式的舒適高雅。品牌引以為傲的Patina染皮工藝，則落在短身皮革外套和連帽皮革外套之上，濃厚而隱若漸變的色調，更見獨具匠心。另一個經典元素是靈感來自18世紀手稿、向書法和詩歌致敬的Scritto圖紋，衣服的口袋襟翼、以提花工藝刻劃的大衣衣袖，和風衣、毛衣和襯衫的裝飾圖案，都可見圖紋雅致的點綴，為系列添上幾分秀氣。

Scritto向書法詩歌致敬

一貫以Patina染皮工藝和Scritto圖紋為設計重心的皮鞋和包袋，今季亦有驚喜新作。除經典的Premier Jour Scrttio背囊，還有呈大象灰色的Toujours手袋。另外全新推出的運動鞋款Playoff，同時用上柔韌的Venezia皮革製成，有高、低筒兩款，顏色選擇則有黑色、蜂蜜色、鋼青色和紫藍等Patina染皮色調，令運動鞋從未如此高貴精緻。就算還未考慮選購冬衣，就這些四季皆宜的精美鞋袋，也足以令男士們按捺不住而入店逛逛。●

查詢：Berluti 2343 0855（置地太子店）

文：溫兆明

模特兒：Kemmei Watanabe（Primo）

化妝及髮型：Maybo

編輯：陳淑安

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