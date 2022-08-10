跨文化應用：土方風格vs.文化挪用

設計師善用自身文化

Jane Withers分享︰「我們需要對文化挪用，以及設計師的協作或交流保持高度警惕。某些情况是設計師善用自身的文化，如在雙年展展出、以德里為總部的Ant Studio設計的自然冷卻系統（結合穿孔賈利屏風perforated jali screens及陶瓦技術製成的瓦片結構）（A），便以印度傳統為靈感。墨西哥設計師Fernando Laposse致力活化整個社區及土地（透過社區種植龍舌蘭取代塑膠製作魚網及地氈等產品）（B），亦與他的家庭息息相關。」

處理全球和地方之間摩擦

但除了設計師本身的文化背景，亦有一些跨文化的案例。Jane補充道：「當中最重要的，是建立長期關係及互相尊重，並作長遠承諾。為了更好地理解跨文化涉及的問題，我們與倫敦大學學院的Flourishing Diversity計劃合作，旨在匯集世界各地的聲音，探索人類與土地、水域、森林和各個物種的聯繫。另一挑戰是處理全球和地方之間的摩擦，這對於我們如何為所有人協商一個宜居的地球至關重要。如果說2007至2008年的金融危機、新冠疫情、持續不斷的戰爭等，再度揭示了全球化斷層，我們更需要找到能讓全球合作的新模式，以應對蔓延全球的許多生態和社會危機。在重新關注地方和區域時，我們亦必須注意像Super Vernaculars這樣的運動，不會被民族主義、政治，以及其對過去和區域身分的浪漫化所騎劫，讓人類與自然的關係能夠可持續發展。」●

文：Dawn Hung