相近車款：動態如跑車 高性能SUV受追捧

流麗線條Mercedes-AMG GLC 43 Coupe

平治（Mercedes-Benz）是最早推出SUV車系的高級車品牌（相信不少人仍記得在《侏羅紀公園》電影系列現身的第一代M-Class），GLC車系中的Coupe版本在車頂滲入了斜尾跑車線條，愈看愈順眼。其中由廠方高性能部門AMG負責研發的GLS 43 Coupe更提供跑車級性能：2996c.c.雙渦輪增壓V6引擎，發出最大馬力390hp，引擎聲線極具「跑車感」。

車價：$1,030,000起

查詢：2504 6140

高性能血脈BMW X4 M40i

跟寶馬（BMW）大部分車系一樣，X4系列亦有提供由廠方高性能部門主理的M Power型號。X4 M40i身懷一副2998c.c.直6渦輪增壓引擎，發出的最大馬力達到360hp，雖然它是身形不細的SUV，但依然有寶馬車一貫操控靈巧的特質。目前發售中的X4跟保時捷Macan一樣屬小改款版本，改款後車身細節較多，立體線條較明顯。

車價：$1,048,000起

查詢：3129 9000

隱藏快車Audi Q8 55 TFSI quattro

跟保時捷Macan比較，奧迪（Audi）同級型號應是採用同一底盤研發的Q5，但高性能版本SQ5只配置柴油引擎，未符合本地環保條例而不能輸入。不過本港發售而身形較大的Q8基本型號亦潛藏高性能特質：V6渦輪增壓引擎配輕混能系統，最大馬力/扭力分別為340hp/500Nm，車價較便宜卻換來更大車身及相若性能，值得推介。

車價：$899,000起

查詢：2291 0000

文：莊達民