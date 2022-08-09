教育提案：創造力一定要從小培養？

創造力是否某些別具天賦的幸運兒才擁有呢？當然不是。創造力是每個孩子與生俱來，只要家長和教師能適當誘導，便可以激發孩子的創造力。雖然創造力未能即時幫助孩子在考試取得佳績，但它不但可以使學習過程充滿樂趣，還可提升孩子對事物的好奇心，加強內在學習動機，增強從多角度探究問題和解難的能力等，對孩子的長遠發展肯定有幫助。以學習語文為例，如能結合創意教育與語文學習，例如：把識字變成紙牌遊戲，便可將枯燥和重複的死記硬背，轉化成生活化的高效能學習活動，孩子便可在不同情景應用所學。

何時是培養孩子創造力的黃金期？學者並無一致的見解。我認為只要家長和教師願意擔當孩子創造力的促進者，不論是兒童還是青少年，時機都是適合的。

SPIDER連結6種創意元素

我們於過去3年實行的「成長易」計劃，便是結合創意教育與語文學習，協助家長和教師提升孩子創造力。我們聯同20多間幼稚園和小學的教師和家長，嘗試讓孩子擔任作者，創作獨一無二的親子繪本。英國學者Graham Wallas指出創作歷程可劃分為4期：準備期、孕育期、豁然期及驗證期。在活動中，我們強調家長和教師要對處於創作準備期和孕育期的孩子有耐性，因為孩子需要時間按個人喜好觀察對象、列出資料、整理分析，以及思考和弄清疑惑之處。這時未見成果是很正常的，家長和教師要給孩子信心和空間探索未知的事物。當小朋友步入豁然期，靈感湧現使孩子頓悟，豁然開朗，自然會順利解難。作品誕生即驗證期的開始，我們鼓勵孩子向教師發問及徵求家長意見，例如孩子可以邀請親友品評繪本的內容及設計，聽取不同意見後再修訂。該計劃培養孩子的閱讀興趣，讓他們愉快地學習語文，提升詞彙量和閱讀理解能力，並培養出他們對事物的好奇心和深入的觀察力。

如果家長和教師想提升孩子的創造力，可以參考以下我稱之為「SPIDER」的6種成功元素：

S - Sensitivity （敏覺力）

P - Playfulness （好玩）

I - Inquiry（探究）

D - Dialogue （對話式閱讀）

E- Environment （心理安全環境）

R- Risk-taking（冒險精神）

SPIDER的中文是蜘蛛。這6種創意教育成功元素就像蜘蛛織網般互相連結，交織出無限的創造力。相信大家都能從字面上理解敏覺力、好玩、探究和冒險精神的意思；對話式閱讀即是由孩子擔任講故事者，家長是主動聆聽者及發問者，以對話般的方式閱讀。心理安全環境是營造安全感和氣氛輕鬆的環境，例如先讓孩子分享感受，令他們感受父母的愛與包容，不用擔心自己不被接納。

總括而言，在孩子日常語文學習活動中加入更多創意教育元素，讓他們發揮創造力，這對教師、家長和小朋友來說，都是趣味盎然的寶貴經驗。

文：張慧明（香港大學教育學院教育政策與社會學部副教授）

作者簡介：香港大學教育學院為本港主要師資培訓機構，致力對本港教育政策與發展作出貢獻。專欄內容由學院學者及導師（包括言語治療師）提供，分析教育問題，破解迷思。

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]