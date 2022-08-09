小學雞媽媽：怎能不愛廣東歌

認真想來，這道小風景，也是大時代種種機緣下的結果。先是廣東歌復蘇，大浪掩至，有音樂人堅持傳唱時代心情，是共鳴是療傷也是志氣。然後，我們都變異鄉人了，少年才會願意與兩老歌唱，否則這邊誰來用九聲六調和應「浩浩蕩蕩迎來另一新世紀」？還有，今時今日要在台北K房找到新鮮熱辣的廣東歌，不易，要珍惜。

台北K房中的廣東歌

我們的歌單裏，很多作品都來自與港人同呼吸的新一輩，像是張敬軒、林家謙、鄭欣宜、RubberBand、Dear Jane、C AllStar等（可惜找不到Serrini），當然還有橫空出世的男團MIRROR。幾年間看着12子成軍成長，發光發亮，教不少香港人重新相信自己還有快樂的理由。也多得他們，我們兩代人在K房亂唱亂rap「有假也懶請假」、「Uh-oh uh-oh uh-oh」……小鏡粉女兒特別落力，也所以，後來知道演唱會發生事故時特別傷心。

這成為香港人的另一道集體創傷：當好不容易重新抓住的快樂再次破碎，有人發噩夢，有人跌回情緒深淵，有人痛心，有人很嬲很嬲很嬲……實在，它談不上意外，而是事先張揚經場內多番警告場外聯署呼籲注意安全然後發生的。要問責，也不該只問前線可有疏忽、判頭是否心存僥倖、老闆有沒有因貪財而罔顧安全……更要問，監管者可有失職？說到底，有一種壞，是從蘋果心一路壞出來的。當專業和常理從社會上層結構開始，被不斷地輕忽和殘踏，其下每個環節都會變得危機四伏，整個城市難免付出代價。

我家少女在意的，還有批評歌者在意外發生時繼續唱跳「很冷血」的那些人。她氣憤地說：「連我也知道，未知台上出了什麼事，最該做的是保持鎮定繼續表演！老師是那樣教的！」後來有人在網上分享相片，力證歌者跟重傷的舞者根本是情誼深厚的老朋友。看了更難受，不敢想像那種糾結的大痛，以及旁人胡亂論斷在當事人傷口上灑的鹽。

保持善良 練得更堅壯

時勢很壞，很多難過的事發生了，很多該做的事做不到，有些想說的話不能出口。這時，我們更要保持善良，並且練得更堅壯。我對女兒說：倘若有人對你說了殘忍又沒道理的話，就用你很會的那招吧。「什麼招？」左耳入右耳出是也，所謂「居家旅行，必備良藥」。

晚上踏車到河濱，小小cafe原本在播歐美流行曲，忽爾緊接《銀河修理員》，孩子們一聽前奏，眼睛便亮了。夏夜，我們一起在基隆河畔歌唱家裏來的歌——「殘破世界令人學成悲觀中找鼓舞……」怎能不愛廣東歌。

還有最要的：祝願熱血的年輕人平安，大步檻過。

文：蘇美智

作者簡介：家有兩隻「小學雞」，心願是在人人愁着臉當爸媽的年代，努力做好相信孩子的樂媽媽。作品包括《外傭——住在家中的陌生人》、《壹家傻蛋》、《我們的同志孩子》、《死在香港——流眼淚》（合著）。

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]