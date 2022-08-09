教女無方：蘇菲論交友

一次上生物課時，坐我旁邊的好友經我教唆，便與我一起將漿糊塗到手上，趁老師在解答同學問題時，邀請前後左右的同學和我們握手。我們手牽手笑了大半堂，老師沉默不語，或許是放棄了管束我們這高難度工作。只知那堂課之後，我們分別被調到課室最左排最前、最右排最後的兩個座位。兩人從此天各一方，永遠分離，不能再搗蛋了。老師的噩夢，也就告一段落。

同學媽媽游說女兒 遠離「豬朋狗友」

我和幾個豬朋狗友，最終都順利畢業並考上大學。其中一個上課好像只懂睡覺的朋友，曾在無數次警告後仍然無法睜開困倦的眼皮，直至老師用粉筆一扔，擲中她額頭，她才睡醒。這個損友，最後以幾乎每科5**的成績，考上了醫學院。我們真的可以說是「朱」朋狗友。

直至中學畢業後我才得悉，原來升中後開始疏離我的某個同學，是因她媽着她不要再接近我這類學生，才決定不再跟我做朋友的。因為近墨者黑，她要考名牌大學、她要讀神科，所以她寧願遠離從小認識的同學，去接近些有前途、會考上名牌大學、考上神科的乖同學。

成績操行好 不等於會成為好人

「物以類聚」是有其道理。我認為為子女挑朋友的做法，問題不在行動背後的心理，而在我們對「良友」、「損友」的定義。作為成年人，你身邊的朋友是怎樣的人？你交朋友，又會以什麼為原則？是對方的社會地位、每月收入、物業數量？還是對方是否待人真誠、願意為朋友兩脇插刀？對我來說，後者遠比前者重要。好的成績、好的操行，不等於小朋友會成為一個好人。同樣地，成績差、被老師懲罰的同學，將來又不一定是壞人。家長不會比孩子更熟悉他們朋友的為人，何不放手，由孩子自己來選呢？既然物以類聚是難以改變的實况，好的孩子，自然會找到好的朋友。

中學畢業後，女校如酒精般不穩定的友情一段一段地揮發走了，到現在好像只剩下我和我這四個閨密還沒散。一次，忘記是誰因為些雞毛蒜皮挫折而打了個群組電話，我們幾個一如既往又談了個通宵。在收線那刻，我再次獨自坐在牛津宿舍中，想起了那個在母親游說下遠離我的同學。其實她最後也不是不「成功」，也考上了名牌大學。然而我有會陪我傾通宵、會聽我嚎哭幾小時的朋友，我好友也有這樣的我，她有嗎？又或許，我不稀罕她身邊朋友有名牌手袋，她亦不羨慕我與朋友談通宵。

到最後，所謂什麼「近朱者赤，近墨者黑」，好像也只不過是我們身邊的人在反映我們所重視的是什麼這個道理，無論是成績、財富，還是人品。就是這麼而已。

文：蘇菲

（蘇菲媽外遊中，本文由蘇菲撰寫。）

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[Happy PaMa 教得樂 第409期]