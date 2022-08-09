職場News：尖沙嘴走入展覽 做「一分鐘雕塑」

【明報專訊】生活並不止工作，適當時候也要學懂從工作中抽離。K11 MUSEA正舉行第2屆Art Karnival，帶來20多件全球藝術家的精彩作品，讓大家從不同角度思考生活。一般藝術品只能保持距離欣賞，然而奧地利藝術家Erwin Wurm的《一分鐘雕塑》（One Minute Sculptures），還有本地烘焙品牌Dear Harley Bakery設計的幻覺蛋糕館Cake Illusions，則邀請觀眾參與其中。參觀者可按特定方式與《一分鐘雕塑》範圍內的物件如紙袋、網球、毛公仔等互動，將姿勢定格一分鐘並成為作品一部分，重新定義雕塑；幻覺蛋糕館則以after party為主題，在6米長枱上展示各種酷似不同物件的蛋糕，混合真實物品，挑戰參觀者的眼力。