自由靈活 汗水中建友誼 熱愛街籃 投入快樂激戰

街場，幾乎是每個籃球愛好者的起點，明明口中抱怨場地不標準、跟隊跟很久、對手很「茅」……但腳步總會不由自主往街場走去。只要拿起籃球，即時NBA球星上身。為何對街場或街籃情有獨鍾？除卻靈活的玩法、明快的節奏，不同的人也有各自的原因。在今天處處設限的香港，街場的自由、價值與信念，更讓人嚮往。

街場是……各處屋邨各處例

本地退役籃球名將吳柱業與籃球結緣，與大多男生一樣都是始於街場。吳柱業表示，1960、70年代香港經濟起飛，當年沒太多消閒活動，落街打籃球是最經濟實惠的娛樂之一，只要到街場大喊「跟隊」，就能等候上場一展身手。

吳柱業指出，銅鑼灣維園、尖沙嘴九龍公園等，都是著名的「高手場」，不少甲組球員常在這些球場打波。以九龍公園為例，「星期六日誇張到不得了，輸一次基本上可以走人，因為輪第二次起碼要等兩三個鐘」。然而仍有不少人慕名而至，希望與高手交流，即使落敗，圍在場邊像看表演，一樣「有嘢落袋」。

同樣曾是本地籃球代表隊員的顏漢順補充，在九龍公園還有機會與外國人打波。「每逢美國水兵到海運碼頭，就會上場（九龍公園）打波。那時大家都看NBA節目，卻沒有什麼機會與外國人對戰，令到這個場的挑戰更大！」

比起正規籃球比賽的全場5打5，街場鬥波多是半場3打3，玩法也更自由、多變。吳柱業稱基本上每個場都有自己的「規矩」，現在街場多打21分、31分，「以前很少說打多少分，而是打多少球，如7球、10球等，因為當時未有3分線，直至1980年代才有」。不過即使掌握好規則，落到場亦不一定能贏。事關以前的街場龍蛇混雜，部分場有「街霸」長期盤踞。顏漢順指跟他們鬥波，對方總有辦法贏波。「他們是地膽，知道籃板的軟硬，撞板入波就很準。而且街場沒球證，你進攻他們就叫foul（犯規），讓你失去控球權，所以經常會吵架、打架。」

街場存在種種不公，對於十多歲的小伙子而言，或許過早面對現實的殘酷。現在回想起來，吳柱業卻認為上了重要一課，「在街場可磨練出鬥志、忍耐，面對對方『茅』、狠、陰險的招數，不要理會、照打，總之我上場的目的就是將籃球送入網」。加入港隊後，因訓練頻密，他自言已很少在街場打波，街頭籃球卻成另類減壓方式，「那時打港隊、甲組、亞運，無論練波、比賽，都會有一種無形壓力，但落街打3人籃球，很輕鬆、自由」，單純享受籃球帶來的快樂。他們近年已甚少打街場，不過這兩年因疫情關係，室內籃球場不時封場，吳柱業、顏漢順與梁月明等籃球代表隊前隊友，每逢周六早上就到街場做體能訓練，算是以另一方式回歸街場。

街場是……實體「社交平台」

街頭籃球，有趣在無論是1人抑或幾個人跟隊，總之湊夠6個人就可開波。上一秒是對手，下一秒可能是隊友，所謂不打不相識，因為經常打同一個場，大家漸漸互相認識，因而促成不少友誼，這正是本地籃球文化推廣平台SLAB的4名創辦人的相識經過。創辦人之一葉嘉華（Jason）望向昔日的對手、今日的兄弟徐壽懿（Chris）說：「（當時覺得）這個人都幾厲害，做朋友好過做敵人！」Chris接下去道：「如此特別的關係，就是在球場上串連出來。」難怪他們說「街場就是實體版的fb和IG」！

街頭籃球起源於美國，輾轉傳到不同地方，結合當地文化、風土人情，每個地區漸漸形成別樹一幟的風格。Chris說：「來到香港，街場出現在屋邨，在密集的住宅區內有球場，外國根本不會有這樣的環境。」與周遭的小店、食肆、風景、街坊如此接近，他們表示，街場從不止是競技場，本身還是一個小社區。這些年來他們走遍全港18區，尋訪各區特色街場與籃球社區，以文字和照片記錄街場。位於長洲的海景球場、恍如深山修煉地的堅尼地城配水庫遊樂場、高架橋下的大頭嶺遊樂場等，都是他們的收穫。

打波後定會吃喝一番，所以他們在介紹街場時，還會一併推薦附近的社區特色。創辦人之一麥良斌（Panni）道：「例如在華富邨打完波，就去茶餐廳吃菠蘿包和紅豆冰，食完看日落。」他們又觀察到某些球場非常窄，明顯不是標準場，只有一個籃板讓人射罰球。「我們覺得很有趣，原來街場的光譜可以很闊，從中見到怎樣有效地運用一個原本可能沒用的城市空間。」藉着籃球，重新發現香港。

疫情前，SLAB舉辦過兩屆跨區街頭籃球比賽「捍衛主場」，將街場的主、客概念融入比賽，提升賽事的熱血程度。對籃球的熱情不限年齡，不少中年大叔曾經也是熱血籃球小子，只因生活各有各忙，而令籃球從日常變成回憶。Panni說透過比賽，喚醒不少中年大叔對籃球的熱情，「他們說『不如我們重組球隊回到這個場』，雖然他們現在的能力未如年輕時，但見到他們重聚時的開心，是我們想達到的」。

街場是……不分性別年紀爭勝

正式籃球比賽多是男女分開作賽，但在街場上常見男女混合對戰，街場那混雜的自由，是一大特色。「以前日日落街打波，一放學就換衫打，打到晚飯時間，媽媽從家中窗口、向着籃球場大叫『食飯喇』才回家。」那時是1990年代，街場幾乎是男生的天下，籃球女將四四說有些男生不喜歡與女生打波，雖然不會拒絕女生上場，輸掉比賽後卻會「畀說話你聽」。籃球對戰「埋身肉搏」，身體碰撞難免較多。「有些衝撞型的男生會覺得像在欺負女生，無法好好打球，又不能撞上去，輸波就會說『有女仔，不能認真打』。」她聽後只是聳一聳肩，「不會不開心，因為我贏波嘛」！

本身屬籃球校隊的四四，與年紀比自己大的哥哥或叔叔打波，表現毫不遜色。「我喜歡與男生打波，感覺較爽！他們的技術較多，而且速度較快，回到學校對戰女生時，速度上更能應付，有一定幫助！」她留意到近年街場多了不少女生跟隊，她們的水平亦大大提升，慢慢地大家都能因着對籃球的熱愛，自由地在場上競技一番。

四四在大埔街場打波近廿年，直到現在有正職後每星期仍會到球場一兩次。「一到球場，打波的朋友就會關心你，大家聊聊近况，一些從小看到我大的伯伯叔叔亦會一齊『吹水』，偶爾一起打波，過年還會派利市給我們，大家就像家人一樣。」即使是平日沒兩句的人，但在球場外碰見仍覺格外親切。街場就是如此神奇，籃球能消弭年齡、輩分、性別的差異，不同的人可因籃球而走近，享受它所帶來的快樂。

文：張淑媚

編輯：朱建勳

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