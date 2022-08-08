好zone動：挺胸收腹 放鬆胸椎

究竟怎樣為之正常弧度呢？脊椎可分為3部分，包括：頸椎、胸椎及腰椎。正常的頸椎會向前曲、胸椎向後曲、腰椎向前曲，形成前後前的排列，這樣的排列能夠保持身體平衡及減輕脊椎壓力。

胸椎過分後曲致肩頸痛

在我們日常生活習慣或工作當中，會做很多在身體前面的動作，例如打字、看書或寫字等，雙手都是在身體前面，這樣容易造成胸椎過分後曲。

胸椎過分後曲有什麼影響呢？在病理上，其實很多肩頸痛、肩周炎、肩膊的響聲，甚至覺得呼吸不暢順、背部很繃緊等，都可能與胸椎過分後曲有關。在運動方面，如果胸椎過分後曲，可能影響關節擺動幅度，例如拍類運動的發球動作或游泳運動員划水動作的活動幅度等。

今次介紹一個放鬆動作，非常簡單，只需利用自身力量，做一個將胸椎頂向前的動作，減少胸椎向後曲的角度，從而改善痛症及不良姿勢。做這個動作時，身體保持挺直，雙手放於後面，另將頭部微微向上，效果會比較理想。

■胸椎頂

準備姿勢：雙手放在背後，十指緊扣，伸直手臂；身體挺直，肩膊放鬆

動作：雙手在身體後面慢慢向後伸，挺胸收腹（圖），直至有拉扯感覺，維持10秒，做3至4組

注意事項：

1. 肩膀需要放鬆，不要縮起肩膀

2. 保持正常呼吸，不要閉氣

3. 運動期間如有不適，應馬上停止，並尋求相關專業意見

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文：周錦浩（物理治療師）