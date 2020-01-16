吾生有杏：院長醫生周記（206）：溫柔的夜

從高中開始我已變成了一隻貓頭鷹，當年是因為學業而挑燈夜讀。後來入了中大醫學院，住在崇基學院山邊宿舍的一個角落，夜深從我房間散發出的一點點燈光，給我添上了「崇基燈塔」的外號。

當了醫生後，on call 36小時的生涯本應令自己多些爭取晚上休息時間，可是多年來的壞習慣已不能夠也不願意改變，縱使日間工作忙得喘不過氣，晚上又有一連串應酬或視像會議，我還是喜愛享受溫柔寧靜的深夜。

除了狂風暴雨的日子，每晚凌晨時分我必定與鄰居好友外出散步約兩個小時。我住在郊區，夏日雖然炎熱，但深夜卻是夜涼如水。不知不覺間我發現大自然晚上的一些秘密，原來夜空中最閃亮的那一顆星星不是北斗星而是木星；原來月亮不是每晚都會掛在天上，有些日子它總是留在水平線下；原來牛蛙的叫聲與它的體型並不成比例，原來……

心靈換氣的空間

我覺得充足休息並不等同每天有8小時睡眠，而是讓心靈有換氣的空間，暫且把煩惱放下，向那些沒完沒了的人和事說聲leave me alone，而寧靜的深夜便成為我的心靈加油站，給我堅韌的動力繼續去打激烈的硬仗。

「我喜歡你是堅韌的，激烈又沉靜。自由不羈與謙遜同行。」終有一天，我也希望可以走遍萬水千山，尋回失落多年的情懷。

院長醫生周記第206篇寫於2022年8月6日凌晨4時。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事

文：陳家亮

[健康]