知多啲：涼鞋配棉襪 吸汗減起水疱

行路時，腳和涼鞋不斷摩擦，可能會形成水疱，香港理工大學康復治療科學系臨牀導師（物理治療）黃嘉豪表示，「襪能夠減少皮膚與鞋面摩擦，減低水疱風險」。吸汗功能方面，他則認為未必有太大分別，「穿涼鞋時，腳的皮膚直接與空氣接觸，汗水會直接蒸發」，而穿著包覆鞋頭的涼鞋，穿襪就可幫忙吸汗。另外，腳汗較多的人，如果穿著的涼鞋緊貼腳掌，汗水揮發會較差，這樣的話著襪會較理想，襪會吸汗並排走。他建議，天然材質的襪（如棉質），會較人工合成材質（如人造纖維）好。

涼鞋積聚汗水 「醃」皮膚易腳臭

「穿了襪保護會好一點。」皮膚及性病科專科醫生林嘉雯指，涼鞋看似通爽，但汗水會積聚在涼鞋內，「醃住」皮膚，易有腳臭，而且街上有很多細菌、真菌，如果沒有時常清潔涼鞋，汗水、細菌、真菌積聚，會增加患皮膚病（如腳癬、汗皰疹等）風險，穿襪就既可吸汗又能每天更換，「保持腳部乾淨、乾爽，穿襪其實很重要」，腳汗多的人更應帶備後備襪替換。坊間有涼鞋聲稱使用了快乾物料和抗臭技術，林嘉雯表示，「用快乾物料可能會好一點，而抗臭技術就不知道效用有多真確，因為這些產品質素參差」。如果不喜歡在涼鞋內穿襪，她建議，不要每日穿著同一對涼鞋，並要勤於清潔，「清潔後一定要放在通風乾燥的地方風乾」，確保乾透才好再次穿著，以免細菌滋生。

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