無定向學堂：試玩「你是什麼形狀」遊戲 性格測驗有幾真？

這個世界有16類人？

MBTI（Myers-Briggs Type Indicator）是一套從心理學家榮格的學說發展出來的測試，以90多條問題從4個面向分析一個人的個性，分別為如何得到能量的E（Extraversion，外向型）跟I（Introversion，內向型）；如何接收資訊的S（Sensing，感知型）跟N（iNtuition，直覺型）；如何做決定的T（Thinking，邏輯型）跟F（Feeling，價值型）；以及如何接觸外面世界來分J（Judging，計劃型）跟P（Perceiving，保持開放型），互相組合成為ESTJ、INFP、ESFP、ISTJ等16種個性，而且還會有以數據劃分某些類別如INFJ、ESFJ比較稀有的說法。「你是什麼形狀」的小遊戲也對應了這套測試的特色，能「chok」出一些罕有形狀，如「正1000邊形」代表自信、有策略、領導力強的人。測試結果附上性格簡介、在朋友眼中是怎樣的人、理想的生活、適合做旅伴的形狀和各說各話的形狀。我們從拆解題目與MBTI分類的相似之處，再看透「心理量表」如何為之「準」。

不如先來試答「你是什麼形狀」測試的幾個問題：

Q1：在生活上，你比較相信自己的

□直覺

□經驗

Q4：哪個敍述比較接近你的穿衣哲學？

□注重飾品、顏色與整體搭配

□依照每天心情決定要穿什麼

□不想用腦，同款的衣服好幾件

□衣服長怎樣不重要，乾淨就好

Q6：跟朋友一起出去玩，你通常……

□完全跟上所有活動，全程樂在其中

□到了某個時間點，會突然開始放空

Peter與記者一起玩遊戲，同時猜猜這些題目如何切合MBTI的分類框架，如第1條，他認為明顯是在分S和N；第6條問跟朋友去玩就是在分外向與內向，全程開心就是外向，中間要放空是內向。為何內在的選擇不是「完全不享受出去玩」？Peter說：「因為這是根據榮格的理論，他認為內向的人需要獨處去補充能量，選項中的放空就像已耗盡能量了。」至於穿衣哲學的一題，他嘗試把答案分成兩組，「注重飾品就是J，依心情穿什麼就是P」，以此分開前者比較按部就班、有規律；後者比較隨心而行。「不過最後一個就不知道了，因為兩邊解釋好像都可以，重視乾淨似有規律，穿什麼都不重要卻很隨心。」

親身試做，Peter說出口的，其他玩家應該也有共鳴，例如其中一題問看電影時會投入角色心情或在乎劇情邏輯，「我都唔係好知……兩個都有」；又如答去到一個新環境會默默做事還是主動識朋友，「嗯……一時時，當是默默做事吧」。

對於MBTI模型，Peter說：「心理學上我們稱為類別為本（type-based）的性格測試，問題在於當你剛好處於外向與內向中間，就好大機會根據少少傾向而給你一個標籤，衍生自我實現預言的反應，這是在心理學界對MBTI其中一個常見的批評。我們理解外向和內向是一個連續的向度，即有程度之分，呈一個正態分佈（normal distribution），即大家可理解為最多人不是很外向，也沒有很內向。」

性格分析結果一時一樣

記者跟Peter都曾做MBTI測試，發現台灣這個用12題測試形狀的遊戲結果，與MBTI結果不脗合，他估計因4個面向各只有數條問題，「例如我的MBTI結果是ENTP，但今次形狀對應卻是ISTJ」。差那麼遠？他說其實就算是MBTI，「有研究統計過，50%的人第二次做跟第一次做，得出的結果也會不同，原因是如果你傾向是中間的話，既非十分內向又不是非常外向，碰巧那天被心情影響，如你剛被人請食檸檬（拒絕），就可能答得內向些。這個關乎Test-retest reliability，即再測信度，是否每次都能得出同一結果」。在心理測量（psychometrics）的範疇裏，心理量表有兩個指標，「一個叫信度（reliability），另一個是效度（validity），好的心理測試是信度及效度都高。信度是一把尺，即每次量的結果是否量得準，再測信度是其中一種準則，還有如『折半信度』（split-half reliability），就是將問卷折成一半，兩半各自做出來的結果仍能互相對應」。

至於效度，「就是度出來的東西有沒有用，一個好的測試應該有預測性，其中一種準則是外部效度（external validity），例如做完測試找出100個外向的人，及100個內向的人，然後統計他們在派對上搭訕的次數，發現外向者次數大大較多，我們就能說這個測試的外部效度很高，度出來的東西真係有料到」。有效度必定有信度，相反有信度則不一定代表有效度。「如果說我可用尺量度你的手腕有幾粗來預測你是外向或內向，這個測試的信度很好，因為我次次度出的結果都會相近，但效度是垃圾，你手腕粗到一定程度，是否就外向些？又如看掌紋，如果師傅看幾次都同一結論，我們會說他的信度ok，那效度就看他預測的是否有料到，但如果他一時一樣，今次話你愛情運旺，下次話唔得，就不需要考慮效度，因為連信度都過不到。」

如何設計「準」的心理測驗

Peter問：「如果我們現在要設計一個心理測驗，你會怎麼做？」坐下來先空想一下，這個世界上的人能分作哪幾類，再按每類人的特性去構思問題？「你所想人有哪幾類，其實是受你的文化背景、偏見等影響，就如MBTI是根據榮格的觀察，榮格當然是個很傑出的心理學家，也啟發我們很多，有人以詮釋他的理論發展出性格模型，但問題這始終是一個人的見識，有心理學家就想辦法去處理這個問題，例如其中一個性格測試是大五（Big5）人格測試。」

這個測試分成5個面向，包括外向性（Extraversion）、親和性（Agreeableness）、盡責性（Conscientiousness）、神經質（Neuroticism）及開放態度（Openness）。「它不是將人分類，而是每一個向度都會有分數。它基於一個詞彙假說（lexical hypothesis）的理論，假設人與人之間的重要差異都會在語言中呈現出來，找出語言中可以形容人的字詞，又發現這些形容詞之間有關聯，如說自己是一個很容易擔心的人，多數也會說自己是個很容易傷心的人，它就按因子分析（factor analysis）這個數學方法，將這些形容歸類為5大類。」這個測試只有50個問題，比MBTI少，測試是否「可靠」不一定取決於題目多寡。

不過亦有心理學家提出Big5的限制，包括這個模型的發展依賴數據多於理論、涵蓋的性格特質仍不夠全面、在西方國家以外的地方結果或沒那麼可靠等。有心理學家亦會就文化差異設計量表，具500多條問題的明尼蘇達多項人格問卷（MMPI）是用作測量精神病人的精神和行為狀態，專門研究個性測量的中大心理學系榮休教授張妙清就曾將MMPI翻譯成中文，發現中大學生填寫的分數偏高，認為並非因為其精神狀態較外國人差，而是關乎中西文化差異，因此另外研發適用於華人的個性測量表CPAI。

做心理測驗的心理

為何我們那麼喜歡做心理測驗？Peter認為是因為「人有想被理解的欲望，亦希望有個方式理解自己是一個怎樣的人」，除了心理測驗，不少人也會憑血型、星座將人分類，白羊座衝動、天秤座猶豫不決，他說一些分析易被相信，也跟巴納姆效應有關。「有個心理學家做了一個亂咁嚟的心理測試，無論學生是怎樣，他都作同一番分析，『你外表有剛強一面，其實內心好憂傷』，就發現學生普遍都幾認同這些結論，基本上都是模稜兩可的話。」記者笑言學幾句對社交都有用，例如「有時你會很懷疑自己做的決定是不是對的」、「你覺得向別人過於坦露自我是不智的」。其實「你是什麼形狀」的簡單小遊戲，它的「不太準」會否反而讓我們領悟到不必把坊間的心理測驗太過當真？Peter說：「我也不會覺得MBTI完全不可取。」但他提醒MBTI背後亦有商業利益，推出不少產品，相關基金會也有資助研究，大眾對研究背後的商業聯繫要小心看待。「看過這些性格報告後，覺得有值得參考的地方當然可以，我的建議是use it with caution，唔好佢講乜你就覺得係，就算Big5是較好的性格測試，但亦未必需要因為一個測試影響你一生，只取可取的地方就好了。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 臺灣文化創意博覽會

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

fb﹕http://www.facebook.com/SundayMingpao