Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
副刊
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
副刊
2022年8月7日星期日
星期日生活
通識導賞：滅蟲工友怕「失責」 酷暑唔敢唞
提防黑心
戰爭準備
周日話題：慘劇面前，守住心中的一念
周日話題：香港的中央公園在粉嶺高球場
開門讀書：台海危機的三個重要問題
三松閣：過去不如未來？
悼：Table for Two？
城市諗：東倫敦重建的啟示：市區重建重量不重質的社會代價
黑心年代：小同於俗
圖文城市：國際「燒數簿」日（二○二二）
白路逆行手記
誰人日記：融入
同場加映：虛幻的復常──重返布查
劇透紙背：《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》好好剪電影
評影習寫：《歸途望鄉》烏克蘭有個耶路撒冷
家明雜感：《七人樂隊》香港往昔，只能回味
影片簡評
單元連載
單元連載：由老人記憶出發，畫一張社區遊覽地圖
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧《地的門》的第四次再版：橫跨六十年——訪崑南
{花道達人}梁偉怡 以花悟道 香港又多了一位世一
餐桌共學：Piña colada雪糕梳打 復刻昭和風味
無定向學堂：試玩「你是什麼形狀」遊戲 性格測驗有幾真？
街知巷聞：單位與大廈設計之間 新規劃如何創造理想家園？
未來城市：官方營地重開無期 私人營地急增 規管幾時趕上？
家明雜感：《七人樂隊》香港往昔，只能回味
prev
next
【明報專訊】看《七人樂隊》不難感受到它瀰漫的一片淡淡哀愁。
上 / 下一篇新聞
通識導賞：滅蟲工友怕「失責」 酷暑唔敢唞
提防黑心
戰爭準備
周日話題：慘劇面前，守住心中的一念
周日話題：香港的中央公園在粉嶺高球場
開門讀書：台海危機的三個重要問題
三松閣：過去不如未來？
悼：Table for Two？
城市諗：東倫敦重建的啟示：市區重建重量不重質的社會代價
黑心年代：小同於俗
圖文城市：國際「燒數簿」日（二○二二）
白路逆行手記
誰人日記：融入
同場加映：虛幻的復常──重返布查
劇透紙背：《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》好好剪電影
評影習寫：《歸途望鄉》烏克蘭有個耶路撒冷
家明雜感：《七人樂隊》香港往昔，只能回味
影片簡評
單元連載
單元連載：由老人記憶出發，畫一張社區遊覽地圖
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧《地的門》的第四次再版：橫跨六十年——訪崑南
{花道達人}梁偉怡 以花悟道 香港又多了一位世一
餐桌共學：Piña colada雪糕梳打 復刻昭和風味
無定向學堂：試玩「你是什麼形狀」遊戲 性格測驗有幾真？
街知巷聞：單位與大廈設計之間 新規劃如何創造理想家園？
未來城市：官方營地重開無期 私人營地急增 規管幾時趕上？
通識導賞：滅蟲工友怕「失責」 酷暑唔敢唞
提防黑心
戰爭準備
周日話題：慘劇面前，守住心中的一念
周日話題：香港的中央公園在粉嶺高球場
開門讀書：台海危機的三個重要問題
三松閣：過去不如未來？
悼：Table for Two？
城市諗：東倫敦重建的啟示：市區重建重量不重質的社會代價
黑心年代：小同於俗
圖文城市：國際「燒數簿」日（二○二二）
白路逆行手記
誰人日記：融入
同場加映：虛幻的復常──重返布查
劇透紙背：《一日，在片場打雜的我，俾老細叫去做導演》好好剪電影
評影習寫：《歸途望鄉》烏克蘭有個耶路撒冷
影片簡評
單元連載
單元連載：由老人記憶出發，畫一張社區遊覽地圖
單元連載：直度鳥．橫度貓
星期日文學‧《地的門》的第四次再版：橫跨六十年——訪崑南
{花道達人}梁偉怡 以花悟道 香港又多了一位世一
餐桌共學：Piña colada雪糕梳打 復刻昭和風味
無定向學堂：試玩「你是什麼形狀」遊戲 性格測驗有幾真？
街知巷聞：單位與大廈設計之間 新規劃如何創造理想家園？
未來城市：官方營地重開無期 私人營地急增 規管幾時趕上？
prev
next
相關新聞
影片簡評