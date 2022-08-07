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星期日生活

悼：Table for Two？

【明報專訊】羅啟銳寫過，他第一天到香港電台見工，碰見張堅庭捧着一盤咖啡奶茶，向房內的人說：「有條友仔大熱天著西裝來見工！」房內負責面試的人包括許鞍華，都好奇地看着他。

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