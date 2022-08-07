紅館演唱會意外成因仍在調查中，傷者傷勢仍未明朗，粉絲心情仍難平復，莫哲暐對於事後網上大量流傳未經證實的消息和惡意中傷言論更加痛心疾首，於是他看書。讀完書介，突然又好像更明白作家黃碧雲新開專欄書寫的「黑心」，以回應時代。

唔覺唔覺又立秋，連日的酷熱警告亦終被連場雷雨打斷，記者朱琳琳在天氣轉變交界的連續兩天去採訪負責滅蟲的清潔工，了解他們在高溫下工作的實况。而終於勞福局長孫玉菡昨日透露勞工處正在擬定酷暑天氣下工作的指引，預計明年實施，在指引出爐之前，工人但求大家更多將心比心。

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編者話˙黎佩芬

編輯•王翠麗

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