通識導賞：滅蟲工友怕「失責」 酷暑唔敢唞

自製垃圾鏟 攀山涉水掃地清潔

防治蟲鼠組簡稱蟲鼠隊，蚊、蟲、鼠、蟻、曱甴、大黃蜂，一切害蟲都由蟲鼠隊驅滅。蟲鼠隊分直屬食環署和外判公司聘請兩種，昌哥入行16年，是外判蟲鼠隊的科文（管工），負責赤柱一帶的防治蟲鼠工作，其中一個滅蟲地點是石澳爛泥灣村，未開始工作就要先行半小時樓梯下山。沿途樓梯不是平整的石屎路，路旁有碎石、雜草，同行記者和社工一想到回程要爬半小時樓梯也覺辛苦，何况昌哥69歲，其他工友也年屆花甲。昌哥走在前頭，提醒背後的人哪塊石不穩、不要踩，「佢哋哥哥姐姐都係同我死捱㗎咋」。工友貞姐答話：「你唔撐邊度搵到錢，你要開飯就要做㗎啦，想食多個麵包都易啲啦。」蟲鼠隊平均日薪約五百元。

新冠疫情下，政府曾向外判清潔工人派發防疫津貼，但外判蟲鼠隊因合約上職位是「一般工人」，不視為清潔工人，無份領取。社工帶着一班工友上訴，工友跟官員詳述自己的工作內容，才拿回一千元。其實防治蟲鼠方方面面都跟清潔離不開關係，首先工友要掃地，清走垃圾後，才能開始施藥。如果有坑渠還要割草，以免野草擋住雨水流入坑渠，「一定要露條渠出來，不要讓它阻水，一阻水就會滋生蚊蟲，我們就要割草」。坑渠的垃圾也要清走，昌哥一個禮拜清理一次，闊別一周，坑渠已經堆了幾層樹葉。昌哥拿出自家垃圾鏟，鏟是剖開一半的洗潔精桶身，將螺絲鑽在木桿上，闊度放入坑渠剛剛好，不多也不少。這是工友自己設計的坑渠專用垃圾鏟，掃把一掃，落葉全部收入鏟，方便快捷。斜坡上垃圾也要清，以免跌入坑渠堵塞去水，或在斜坡上儲積水，昌哥形容是「養水」。斜坡上垃圾形形色色，有膠樽、外賣袋，總不能次次都爬上坡執，昌哥指着草叢深處的不知名垃圾，垃圾卡的位置太高，觸手不及，「嗱呢啲就攞我哋命㗎喇」。他又拿出自製工具，這次拆了燒烤叉的叉，上在木桿上，專門用來把纏在斜坡的垃圾扯下來，但有工具幫手也要用力拉扯一會兒，發現竟然是一個油漆罐。

油漆罐最多是養積水，從防治蟲鼠的角度出發，昌哥說食物殘渣更要盡快清理，有食物渣滓，就有老鼠、烏蠅、曱甴，「過了蚊的活躍期，我們就要面對烏蠅的挑戰，好討厭！」說到烏蠅曱甴，昌哥語氣也變重了，嫌烏蠅纏着人飛嗡嗡聲煩人，還傳播病菌，「還有曱甴，好討厭！」但昌哥說做這行不能怕昆蟲。如果有人投訴有大黃蜂巢，也是由他們清走，「最危險都係大黃蜂，如果佢知道你破壞佢家園，佢同你搏命」。昌哥說要訣是不能讓大黃蜂發現你接近牠的巢，「點為之發現呢，聲響、氣味和光線，這三樣要避一避，我們要背風，因為牠一定是順風而出」。黃蜂巢的出入口在底部，昌哥就背風背光地走近蜂巢，找到出入口後，向其迅速噴灑毒藥，毒死入面的黃蜂，再把蜂巢打爛。入行十多年，昌哥從未試過被蜂螫。有人投訴有蜜蜂巢，他們也要出動，不過蜜蜂是益蟲，昌哥說只會把蜜蜂趕走，盡量不殺，「我們做滅蟲，是滅害蟲，不是滅益蟲，如果我們成日滅晒蜜蜂、蝴蝶，就沒有昆蟲幫手傳播花粉」。

灑藥要準 為工作自我增值

路上遇上一隻手板大的大蜘蛛，昌哥趁機跟記者上一課生物課，說蜘蛛也是益蟲，不要弄牠。「導師教我們，做滅蟲，首先我們對牠要有認知。」做滅蟲員要修讀相關課程，昌哥到理工大學上過課，考過試。他說知己知彼，百戰百勝，了解害蟲特性後才能對症下藥。滅蟲有三個方法，最好的是環境防治，不讓環境適合害蟲居住，所以防蚊要點是不能有積水，防鼠不能有食物殘渣；其次是生態防治，「就像剛才的蜘蛛是益蟲，我們就盡量不要騷擾牠，因為牠食昆蟲、食蚊」。最後蚊蟲倘氾濫，下下之策才出動藥物防治，因為化學性毒藥始終對人和動物都有害，下藥也要打醒十二分精神，「如果水中有蝌蚪、有青蛙，也盡量不要毒死牠，不能用化學性毒藥」。

如果有積水，蟲鼠隊就會灑蚊沙，殺蚊的幼蟲。工友還要學計算落藥分量，落得太少效果不明顯，落得太多，蚊會有抗藥性，對毒藥成分免疫。如果有草，就要噴藥，噴藥也有講究，噴嘴不能上下噴，而是要伸到枝葉底，向上噴。「我們滅蟲，要知道蚊的動態，蚊不會躲在高的地方曬太陽，而是陰暗、樹腳避太陽。」蚊偏好躲在陰暗的葉底，避陽光、雨水，「你上下噴有咩用，好像我擔住把遮，你在上面淋水落來」。噴還噴，要小心不能噴到花朵，因為花朵養蜜蜂、蝴蝶，也不能噴到人種植的香茅、艾草，免得被投訴。那豈不要認得很多物種？「認得㗎，所以要做到老學到老囉，面對一個困難的時候，又要上網增值自己囉，你都要盡你的責任做好你本分㗎。」昌哥笑笑口，「我係咪好勤力呢，就來70歲㗎喇，仲要去增值自己」。昌哥收工後上網看的資料，還有香港四大毒草——羊角拗、斷腸草、曼陀羅、馬錢子，因為割草有可能遇到。他們工作還會遇上蛇，所以要懂得分毒蛇，尤其是神似的青竹蛇和翠青蛇，前者有毒後者無毒，而且不怕人，「飯鏟頭、南蛇，牠們聽到人聲、草聲就會走，但青竹蛇不會走」。

除非獲指示 紅雨酷警仍工作

清理完地面垃圾和噴蚊藥，工友沒有放慢手腳，又爬上斜坡放老鼠藥。昌哥撥開草叢，兩包粉紅色老鼠藥吊掛在牆邊，因為老鼠天性是依牆走。一包穿了大洞，另一包就只有幾個小洞，昌哥說大洞才是老鼠咬的，專業的滅蟲要分得出，而且要向食環署報告老鼠有沒有吃毒餌，「因為老鼠有兩隻大牙，全部扯到爛晒，就係老鼠隻牙扯爛晒，先食得到，這些窿仔就係昆蟲、曱甴咬嘅」。放了老鼠藥的地方會張貼告示，因為老鼠藥是抗凝血劑，人類或貓狗誤食會有生命危險，「最怕被貓狗食到，所以一定要擺得好好，放在老鼠到、貓狗不到的地方」。不然食環署被投訴，工友被罵，甚至收失責通知書（DN）、被解僱。

違守則會收失責通知書

外判清潔工友都怕收失責通知書，食環署巡查員會不定時突擊檢查外判蟲鼠隊，如果違反工作守則，工友就會收到失責通知書，公司會被罰錢，動輒幾千元，「不過唔使驚，唔係罰我，係罰公司」，昌哥頓了頓，「但我都畀佢炒咗啦嘛！」那怎樣為之違反工作守則？除了落錯藥物分量、工作時間食煙賭馬外，休息也有可能被罰。除非食環署發出指示容許工友休息，否則在黃色或紅色暴雨警告信號、酷熱天氣警告下，工友仍然要在戶外照常工作，昌哥就試過在紅雨傾盆大雨下，仍然要打卡拍照交差。根據勞工處「酷熱環境下工作預防中暑」單張，政府建議僱主盡量安排須於戶外工作的僱員在日間較清涼的時間（例如清晨）及較清涼的地方（例如有蓋或有遮蔭的地方）工作，在酷熱時段定時安排僱員在較清涼的地方小休，但純屬建議，並非硬性規定。

工作守則本來容許工友適時休息，不過在個別巡查員手上就變成捉工友錯處的依據，跟進清潔工友權益的明愛勞動友善社區計劃社工楊家昇說，「例如工作守則說休息（不可以）超過15分鐘，巡查員會計時，見你累積超過15分鐘，即是頭先行樓梯，行吓停吓就可以出DN」。有巡查員執得更嚴，見工友一停下來休息就出DN，他們稱為「killer」。公司收到失責通知書，工友也戰戰兢兢，雖然未必第一次就炒，但昌哥說第二次就難講，「最弊一樣嘢，我哋有廉恥㗎，唔好畀人出去亂唱呀」。過去多次有報道「踢爆」食環蟲鼠隊當值偷懶、「蛇王」，或因而令食環加緊巡查外判工友，昌哥更怕市民對蟲鼠隊觀感差，楊家昇說蟲鼠隊工友也形成自我監管風氣，不敢休息太多、緊守規矩，生怕被突擊巡查。

反光衣如焗爐 何不改善？

烈日下工作，記者跟在旁一個早上、沒有落手都曬到頭昏腦脹，工友更不可能不休息。爬上幾百級樓梯時，昌哥一邊數着還剩下幾級樓梯，一邊提醒工友慢慢走，適時停下來歇歇，昌哥自己也滿頭大汗，「哥哥姐姐，飲啖水，調節吓體溫，補充水分」。平時如果使用噴藥機，更要按規定穿4層衣服，包括打底衣、工作服、保護衣及反光衣，還要戴豬嘴、背約30公斤的滅蟲劑，又熱又焗，眼罩也熱出一層水蒸氣。就算不用全套裝備，穿反光衣也不好受，「差好遠！嘩，曬着做嘢不會散溫，好似焗爐，你見我哋啲汗係咁標，但無辦法」。加上工作服是尼龍質地，更侷促，他最想用反光帶代替不透氣的反光衣，明愛勞動友善社區計劃亦倡議仿效食環署潔淨組工友，將工作服的顏色改成反光色，不用穿兩層衣服，最好發出暑熱工作安全指引，容許工友在酷熱天氣下休息。

訪問當天下黃雨，不用頂着大太陽，但夏天下雨要穿雨衣猶如行走的蒸爐，無法散熱，由頭濕到落腳也要繼續掃垃圾；之後又面臨風季，昌哥說打風時節更麻煩，因為路面最混亂。清潔工的平均年齡大，因為多是找不到其他工作才唯有入行，擔起維持市容、讓你等車時少幾隻蚊咬的工作。昌哥本來做地盤科文，後來無工開就轉做清潔，「無得轉行啦咁嘅年紀，好多都想轉，邊個請呀，邊度仲有得轉呢，我哋仲有少少尊嚴，就係唔想攞綜援，有人請就繼續做啦」。昌哥說打算做到身體行動不方便、精神不夠時，就當現在是晨運，「蚊患指數和鼠患指數跌咗，舉個例，上一手的蚊患指數有18、19，但我接手之後有5、6，我咪有啲成功感、滿足感」。

文˙ 朱琳琳

{ 圖 } 賴俊傑

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 林曉慧

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