輕巧易用 防干擾減失真 Astell&Kern高質耳擴神還原靚聲

雙解碼晶片 金屬機身助抗噪

愛聽音樂的人都會認識Astell&Kern推出的音樂播放器，但其實廠方也推出不少流動或家用耳擴產品。例如去年推出首個專為使用USB-C插槽手機而設的流動耳擴產品PEE51，當時在細小的機身內，加入了雙Cirrus Logic CS43198 MasterHIFI解碼器，並支援DSD256及32bit/384kHz音樂檔案格式，對於用手機聽高解析度音樂的用家來說，是一個不錯的選擇。

最近推出的AK HC2，屬PEE51的後繼產品。作為新一代的流動耳擴，同樣內置雙Cirrus Logic CS43198 MasterHIFI解碼芯片架構，也和上一代一樣，採用全金屬機身設計，除了帶出街使用時更堅固耐用，也提供更好的抑制噪音能力，令AK HC2的聲音表現更準確，同時也能減低播放音樂時的干擾及失真問題。

增4.4mm平衡輸出 自創線材極耐用

AK HC2也和上代一樣，支援DSD256及32bit/384kHz音樂格式。不過今次廠方在新機加入了4.4mm平衡輸出（balanced out），這個插槽對於熱愛音樂的用家尤為重要，因為平衡輸出具低雜訊干擾、高輸出功率的特性，能分拆出左右聲道正負極獨立傳輸，讓聲音的失真情况降低，不少高階發燒耳機也會使用這個插頭，以提升耳擴的兼容度。此外，機體也設有獨立模擬放大器，能令最高輸出比上一代增加1倍至4Vrms，讓用家在低失真的情况下享受聲音。

AK HC2與上代PEE51一樣，使用了自家研發的四絞銅鍍銀屏蔽線材，利用特別的線材編織方法，令連接線在資訊傳輸時的干擾減到最少，同時線芯也使用較粗的銅鍍銀導體，令信號在傳輸過程中的流失減少，能聽到更原汁原味的聲音。而線材的耐用程度亦經廠方測試，外層使用TPE保護線芯，最高可承受200N壓力及拉扯。AK HC2主要使用USB-C插頭連接Android手機及電腦；至於iPhone或其他iOS裝置的用家，則可使用附送的lightning轉換器，一樣能夠即插即用。

Questyle支援MQA無損音樂 兼容更多播歌Apps

除了Astell&Kern之外，另一品牌Questyle也有推出流動耳擴產品。最近推出的M15，便專為愛聽高解析度串流音樂的用家而設。機內設有2顆獨家設計的「電流模」放大SiP模組，這個獨有的「電流模」放大器具有體積細、電壓低及功耗低3個特點。另一方面，機內設有ESS ES9281AC DAC解碼晶片，能支援DSD256及32bit/384kHz音樂檔案格式，也支援MQA8x無損格式，兼容更多串流播放Apps使用。

為了滿足發燒用家的需要，機內設有4顆電流模放大引擎以加強輸出能力，也設有同時支援3.5mm和4.4mm平衡輸出的插槽；更加入手動輸出增減調節功能，用家可透過功能並配合耳機的硬件規格來調節，令不同的耳機或音響設備發揮出最好的效能。而為了令耳擴的外觀更加吸引，使用了CNC陽極氧化鋁合金外框及透明面板設計，用家可看到機內硬件細節，更富時代感。

為了方便用家了解機體的運作狀態，機內設有指示燈，並以3種顏色顯示機體現正使用的解碼情况。其中當音樂取樣速率為48k或以內時，指示燈會顯示為綠色；當音樂為高解析無損狀態時，指示燈會變紅色；至於播放MQA無損格式時，指示燈則為洋紅色。M15兼容Android 5.1或以上版本的裝置，電腦方面則兼容Windows 10 18.3或以上作業系統並毋須安裝驅動程式，也支援macOS作業系統。●

Astell&Kern AK HC2規格

輸入：USB Type-C

輸出：3.5mm／4.4mm Balanced

輸出抗阻：1.5Ohm（4.4mm）

輸出功率：4Vrms

售價：$1480

查詢：3188 0767

Questyle M15規格

輸入：USB Type-C

輸出：3.5mm / 4.4mm Balanced

頻率範圍：20Hz至20kHz

輸出功率：1.895Vrms（3.5mm）/ 2.624 Vrms（4.4mm）

售價：$2098

查詢：2955 1168

文：吳一鳴

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳

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