花葉變畫筆顏料 放鬆心靈 植印愈隨意愈快樂

走進葉天申（Sunny）的工作室，陽光從窗外照耀到掛在牆上、放在桌上與沙發上的植印作品，不同顏色的花葉在紡織品上構成不同花樣，恰似把大自然引進室內。植物移印染又名花葉移印，英文為eco print或botanical print，稱號多多，其原理就是將花葉的形態和色素，透過加壓與加溫轉移到紙張、紡織品或皮革等媒介上。Sunny索性簡稱為「植印」，因為「真係直接印落去」。他於2019年初創辦「The Muk Mun 沐門」專頁，分享植印和其他紡織及印染的創作，「『沐』的意思是清洗心靈，refresh；『門』是途徑、方法甚至門派，哈哈！」他說自己既喜歡植物，又愛印染工藝，專注做植印時「心靈上開心，同時也可發泄不開心」，因此也想推廣這個「門派」給很大壓力的現代都市人。

羊毛真絲易上色 棉麻考功夫

Sunny於香港理工大學紡織及服裝學系畢業後，曾於多個服裝品牌的採購部工作，負責染整開發和技術支援，下班後也愛製作天然染、藍染、紮染等，可算是個不折不扣的染整迷。他回想當年染整工藝還是小眾愛好，互聯網又未發達，學藝要靠看書，甚至飛到台灣上課。不過，鑽研藍染、紮染多年，笑言已「玩厭」了，並於十幾年前，看到澳洲藝術家、植印始創人India Flint的著作Eco Colour: Botanical dyes for beautiful textiles，對植印工藝一見鍾情。

可是，書中沒有教授做法，Sunny唯有一步步摸索，「要每次嘗試、驗證、記錄……過程頗有趣」。他發現植物、布料和技藝都要配合得好，才能做出理想的效果。他舉例，每種植物含有不同色素及物質，如葉黃素、葉綠素、花青素等，印染出來的顏色也會不同。雖然普遍葉片看起來是綠色，但植印後會顯出啡或黃色；大多數尤加利葉（或稱桉樹葉）因含豐富丹寧（tannin），則會釋出橙紅色，所以要了解不同植物的特性。

另外，布的質料對上色也有很大影響，Sunny表示，蛋白纖維如羊毛和真絲，較易上色；至於植物纖維如棉和麻，它們的分子結構與天然色素難以結合，就要先煮練、退漿，再加媒染劑，如鐵，釋出金屬離子，才能讓圖案更明顯。加壓加溫的方式都有學問，如布料捲起再用繩紮時，鬆緊不同，效果也迥異，「想效果清晰些就用蒸，『嗱喳啲』就放進水煮」；而蒸煮時間一般1至2小時，甚至更長，視乎不同的物料及預期效果。

輪廓模糊 反現古樸風味

「效果不會十足十知道，與紮染相似，拆出來先為真。」Sunny即使已累積了多年經驗，掌握植印竅門，但每次創作都猶如拆開出奇蛋。他試過本來想做出清晰的花葉輪廓，結果卻很模糊，反而有種古樸風味；有次用花藝剩下的葉片印染，出現意想不到的鮮綠色，「原來是染了色的葉，不是天然色素」，效果卻有驚喜。因此他說：「過程唔需要認真，一認真就會有點失望，因為效果和預期會有出入。」反而隨意一點，享受過程，結果可能出乎意料。「植印不同（其他印染），有更大可能，因為世界上那麼多種植物，可以說每種植物都可以應用。」他指，「材料可以源源不絕，買又得、蒐集又得，不會試得完」。另外，他也希望配合其他藝術做創作，例如繪畫或書法，創作空間更大。「我覺得它（植印）不止流於一件產品、工藝品，它有potential成為藝術品。」

但現時植印在香港還比較冷門，所以Sunny在創作的同時也定期開辦工作坊，並正製作一本植印書籍，希望讓更多人認識這個治癒系工藝。

■DIY貼士

1. 植物材料：

除了購買植物，也可以廢物利用，如Sunny會使用太太做花藝剩餘的材料，也向有栽種植物的朋友蒐集花葉，連蔬菜廚餘也可以用來創作！以下是一些常見的材料：

葉：桉樹、木麻黃、荔枝、龍眼、烏桕、楓香等

花：玫瑰、蝶豆花、波斯菊、鬼針草、萬壽菊等

蔬菜廚餘：洋葱皮、紫椰菜、神石榴皮、紫薯皮等

2. 蒸煮用具：

「用來做植印的鍋不建議再用來煮食。」Sunny分享，他起初是買二手電飯煲做植印，但如果要製作較大型作品，就建議買二手煲湯鍋，又或者用兩個吃盆菜後留下的盆也可，既經濟又環保。

3. 技藝：

Sunny有很多不同染整工藝的藏書，他建議有興趣者多讀世界各地的書籍，除了香港人多接觸的日本、台灣，其實歐洲、東南亞等地都有很多高手，亦可到YouTube看看教學影片。

■植印4小時體驗工作坊

內容：教授植印的原理、如何挑選花葉及材料、製作作品羊毛圍巾1件

開班日期：8月7或14日（親子班）；8月16、21或28日（成人班）

地點：太子區

收費：$750，將提供課堂所需花葉材料及工具

詳情及報名：沐門fb或Ig@themukmun

■自製植印羊毛杯墊

材料及工具：

葉片（示範用桉樹及橡樹葉）

羊毛絨布……2塊

魚尾夾……4個

金屬板……2塊

食用白醋（金屬板和醋作為媒染劑，讓圖案更明顯）

步驟：

1.以1:3至1:4的比例稀釋食用白醋，將2塊絨布浸泡約20分鐘

2.將絨布取出、瀝乾，把其中一塊平放在一塊金屬板上

3. 隨意在絨布上鋪上葉片

4.拿另一塊絨布對齊四角放於絨布上；小心將另一塊金屬板放置在金屬板和2塊絨布之上，盡量不要移動絨布

5. 用魚尾夾夾緊金屬板四邊

6. 放在鍋中隔水蒸60至90分鐘

7.放涼後取出，除去魚尾夾、打開金屬板，揭開絨布把葉片拿走（可用鉗子輔助），冲水後自然風乾或燙乾，即成。由於葉的底面所含色素不一樣，因此可同時製作出2個各有特色的植印羊毛杯墊

文：李欣敏

編輯：朱建勳

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