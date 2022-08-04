居酒屋玩創海鮮 「伊勢海老船」霸氣鮮甜

金槍魚蓉塗米通 「脆」味十足

這間位於亞士厘道的小店，門面是一間有型酒吧，以和風刺青的波浪圖案為裝修靈感，紅黑相襯，有型有款。穿過酒吧，就是用餐區，餐牌上有齊一般居酒屋的常見菜餚，飛機直送刺身、火氣十足的串燒都是必點之物。此外，亦有不少菜式是坊間少見的，據稱是大廚度身為客人訂做的下酒菜。

舉個例，金槍魚蓉就吃得多，將之塗在米通上，食起來，不止香脆，更有新鮮感。配生的A5薩摩牛肩胛片，伴沙律菜吃，有魚香又有肉香，且不會飽膩，清清爽爽。還有氣勢不凡的燒龍蝦，生劏伊勢海老，殼砌成船形，放上燒得僅熟的蝦肉，佐以蝦膏、龍蝦湯製成的醬汁，那種鮮甜滿足，實在難以形容。再點兩杯雞尾酒又或者清酒，慢慢飲慢慢歎，又是一個良宵。

■焰Kaen

地址：尖沙嘴亞士厘道35號地下B號舖

查詢：9186 0988

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