由牛舌食到牛尾 和牛omakase 歎脂香小田牛

星洲過江龍 主打鹿兒島和牛好食好住

近兩年，omakase在香港大行其道，成為飲食熱話，廚師發辦的鮨店愈開愈多。原來除了壽司，和牛一樣有omakase菜單。中環新開的「犇Ushidoki」是新加坡過江龍，在當地曾獲得米芝蓮推介，以A4及A5級的鹿兒島小田和牛炮製多款牛饌，讓客人體驗不同和牛部位的美妙之處。

都說是omakase，自然一切都聽主廚長谷川倫紀的安排。午市、晚市各設一款餐單；前者8道菜，後者10道菜，都以和牛做主角，配以日本直送的當季海產、時蔬野菜，炮製出一道又一道精緻菜式。

餐廳採全吧枱位設計，客人圍坐在開放式廚房外，大廚的一舉一動，自然一目了然。一步入餐廳，就聞到甜甜的壽喜燒醬汁香及烤肉的氣味，簡直令人食指大動。

牛舌湯綴水葵 看似清淡肉香濃

起筷之前，還是先認識一下小田和牛。這種平日較少聽聞的和牛，乃專誠從鹿兒島薩摩半島南部引進，牛自小吃大米、大麥等複合飼料長大，住的牛舍更是巴閉，以杉木和柏木建成，吃好住好，獲獎無數，其以紅白分明的大理石油花見稱，入口化油，脂香動人。

既是和牛omakase，自然由頭開始吃起，先以牛舌湯打開序幕。小小一碗，中間放着兩件柔嫩牛舌芯及花形的魚糕，綴以兩條翠綠水葵，湯色看似清淡，入口卻有濃濃肉香。原來是以牛骨牛筋熬煮6小時的牛上湯，混合以鹿兒島黑薩摩雞煮上3小時的雞清湯，再撒上研碎的柚子皮，難怪異常鮮美，配合粉嫩細緻的牛舌，也分不清誰是牡丹誰是綠葉了。

再來就到和牛他他，以手切肉眼邊製成，肥瘦均勻，混和醃過的酸豆及秘製醬料，再放上名貴的北海道海膽及俄羅斯魚子，攪拌後一同放入口，牛肉的油香，與魚子的鹹鮮及海膽的甜美，混而為一，味道複雜卻不違和，冰涼的口感，微酸的美味，有助在炎炎夏日打開胃口。

秘製壽喜燒汁 焯西冷片伴七星米

要數香味誘人的還是壽喜燒，只見師傅將薄薄的和牛西冷片放到面前濃稠的醬汁中，空氣中飄浮着洋葱和甜醬油的香味，令人忍不住多索兩口，滿心期待。師傅解釋這是秘製的，成分保密，只能說醬汁是每天開店新鮮熬製，內裏的洋葱絲，每半小時要更換，令醬汁保持甜美。快手焯過幾秒的西冷片香甜冶味，拌長崎太陽蛋及即刨黑松露片吃，更是滑溜。最特別是盛載的器皿，竟然有個小壺嘴，方便將剩餘的湯汁倒出，一滴不浪費，尤其用來配北海道七星米飯，飯粒吸盡湯汁精華，肉香淡淡，令人忍不住想說句：添飯唔該。

■犇Ushidoki

費用：午餐$1300/位（8道菜），晚餐$2000/位（10道菜）；另加一

地址：中環皇后大道中38至48號萬年大廈1樓2B號舖

訂位網址：kicho-ushidoki.com.hk

註：逢周日休息

文：胡慧敏

編輯：林曉慧

facebook @明報副刊

Instagram @mp_foodie

電郵：feature@mingpao.com

[飲食]