加入喱士珠寶元素 女裝「肋骨」 創作男裝顯陰柔

不少奢華女裝品牌在創業初期，都將男裝元素移植到女裝，如Chanel的Tweed，又或是YSL的Le Smoking等，解放女性和拉近男女社會地位。但來到近年的gender fluid世代，這種男為女用的關係逆轉，如今季Alta Sartoria便是一例，抽取女裝常見的喱士、珠寶元素為「肋骨」創作男裝。

有如旅遊指南的時裝系列

一如已故Vogue主編Diana Vreeland所言「The eye has to travel」，近年不少品牌發布以世界各地為靈感的早春、度假甚或工藝系列。在2015年誕生的Alta Sartoria是Dolce & Gabbana的高訂男裝系列，與今年10周年的高訂女裝Alta Moda一樣，貫徹「眼睛想旅行」的精神。但與其他品牌取向有別，DG只以意大利城巿如威尼斯、米蘭、Lake Como為靈感，發展成向當地工藝致敬的Alta Artigianalità工藝旗艦系列，將Alta Moda、Alta Sartoria及Alta Gioielleria統合成完整陣營。

感受西西里文化氣息

這種設定其實十分聰明，一來能帶動本土旅遊業，二來亦能免卻文化挪用（cultural appropriation）的爭議，將本土文化發揚光大之舉，得到當地大眾支持。到西西里看騷時，印象最深刻一幕是整個城巿均視之為全城節慶，能看到大眾臉上引以自豪的神情。Domenico Dolce分享︰「我們在設計整個系列時，希望包羅整個地方的各種文化，不止歷史、古蹟、工藝、建築及服飾，亦包括飲食、習俗等，所以在舉辦Alta Artigianalità之旅時，除了展出作品外，更重要的是讓人多方面感受到舉行主場的本土文化，令體驗更完整，有別於其他品牌只着眼作品發布。整個文化呈現並不止於一件衫。」例如Alta Sartoria的騷後晚宴，選了在Marzamemi古鎮內舉行，找來該區老牌餐廳Taverna La Cialoma的主廚老太太Lina Campisi主理，由當地木匠Ferrara兄弟製作木框燈飾作場地布景。品牌亦安排出海活動，讓參與者感受西西里地中海文化氣息。

10年工藝累積 問號變感嘆號

為紀念Alta Moda 10周年，品牌重回Alta Moda初次登台的起點西西里。Domenico Dolce坦言︰「以符號為喻，在10年前我們處於問號階段，不知道整個系列會如何發展。一來這個系列對我們而言是全新的，二來不少人會質疑純以意大利工藝為本，能否達到法式高訂的水平，並與之競爭。但我們希望能創作新的歷史，發展全意大利製的高級訂做服，綜合文藝復興、飲食等意式元素為靈感。起步初期我們很難向大眾言喻這個概念。但10年後的今日，我們摸索到當中的步伐，並推出Alta Sartoria等意大利工藝系列，兼及男女裝，令整個宣揚意大利文化的概念更完整，成為一種生活風格及世界觀。這種大旅行的發布方式亦貼合初衷。相比起步時，現時有更多人參與這個發布體驗，可見愈來愈多人相信這個理念。我認為現時這個系列發布，已變成讓人驚喜的感嘆號！10年後回歸西西里，分別在於我們與裁縫匠也累積了經驗，裁縫團隊由40人增至150人。整個手法其實一樣，但涉及的工藝及素材愈來愈多。新工藝都是我們米蘭實驗室或本土工匠的研發成果，保留到當中的純意大利精神。首季時我們較為無知，只選取自己喜歡的元素，但今次則深化了選材，更能呈現西西里，特別是Siracusa的歷史。」

按地理歷史擴闊靈感版圖

儘管Alta Artigianalità系列的靈感之地全在意大利，但品牌所選的都是別具代表的城巿，因為繁華歷史成為文化交匯之地，擴闊設計師的靈感來源。如港口Marzamemi貼近地中海，能將希臘、非洲、中東及埃及文化拉入Alta Sartoria地理及歷史的靈感版圖，成為品牌DNA一部分。「今個Alta Sartoria系列，在意大利文化外也有不少Saracen元素，如用上雪紡、喬其紗、Balgha尖頭鞋等。靈感來自當地Calafarina公主守護寶藏的傳說，結合Marzamemi漁業背景。我們將公主首飾融入男裝，同時結合如百褶布等較為女性化的布料，將兩性元素結合，帶出男裝鮮有的珠寶閃亮，另外也將女裝的腰封加入設計中。工藝方面，我們將上季Alta Moda的新工藝注入今季的Alta Sartoria，有如肌肉紋理的立體布料成形技術，將布料捲成管狀後再拼成圖案，透過重複使用新研發工藝來奠定品牌風格。」

錯視裝突出輕重對比

今季在配搭上有不少有趣組合，如將代表漁夫的石磨牛仔褲與拜占庭風格的甲冑及頭飾對比，也有各式喱士衫；而最巧妙的是一系列透視衫及錯視西裝褸恤衫，將最重的釘珠放在肩頸，減輕薄身布料的承重負擔，讓大多造型能用上貼合主題的輕巧布料，將兩種元素作輕重對比而結構有致。

一如Domenico Dolce所言，今個Alta Sartoria系列以呈現男士陰柔一面為主，而在銷售角度來說這種取向亦有趣。因為Alta Sartoria是訂做系列，除了貼合體型訂做，也能依客人口味增刪設計元素。今個Alta Sartoria加入不少女性元素，品牌會否結合Alta Sartoria及Alta Moda作中性系列統一發布？Domenico Dolce說︰「在這個世代，男士亦可以如女性般實踐他們的時裝幻想，穿得招展。事實上Alta Sartoria作為訂做系列，亦不乏女性顧客。我有想過將兩者合一，但拍檔Stefano Gabbana則不同意，因為他認為品牌的男裝及女裝各有形象，分開處理更能體現品牌特質。」 ●

文：Dawn Hung（www.sedimento.co）

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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