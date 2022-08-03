香港高級視聽展 親身體驗過百萬元音響

首屆於2003年舉行，香港高級視聽展是本地規模最大的視聽器材展覽，去年錄得2.5萬入場人次。主辦機構《音響技術》資深編輯梁兆龍（筆名馬田）見證歷年許多改變，例如以往有較多大型投影機及多聲道家庭影院系統，但隨着巨型電視屏幕出現，參展商已不會以這些產品為主力，「據我所知今年會有3間參展商示範慳位的超短焦4K激光投影系統，這些新技術有較高吸引力，而且適合大部分香港人居住的環境使用」。一如既往，他表示今年大型產品都會分佈在灣仔香港會議展覽中心2樓及4樓會議室，入場人士可在這裏找到高級影音產品及了解各種新影音科技及物料技術。「3樓展覽廳我會形容為嘉年華，可找到許多富趣味的產品，亦可滿足入場人士的購買慾。」對於初次入場的人士，馬田建議應針對自己喜歡的產品慢慢體驗，例如近年有不少人愛玩串流解碼器，便應集中試聽不同品牌產品，相比起走馬看花式走勻全場，專注體驗對日後選購器材時會更有幫助。

入場觀眾除了能一次過試聽試睇全球各地高級視聽品牌產品及最新影音科技，還可獲得「原音精選The Perfect Sound」雙層SACD一隻，這隻高質素CD對音響發燒友極具收藏價值，因為內藏的音樂都是由《音響技術》執行編輯鄭力勤（筆名大草）從各大唱片公司推出的音樂中挑選出來，當取得版權後再交由母帶工程師處理及錄製。唱片內藏不同風格音樂，可說是發燒友測試器材的試機天碟。●

2022香港高級視聽展

日期及開放時間：

8月5至7日，上午10:00至晚上7:00

（8月7日晚上6:00關閉）

地點：灣仔香港會議展覽中心

入場費：$80

網址：www.audiotechnique.com/avshow

旗艦級黑膠唱盤 純淨音質

昇和影音帶來2個德國品牌。Acoustic Signature的Invictus NEO是品牌旗艦級黑膠唱盤的最新傑作，它集合品牌各種先進技術，例如採用帶有金鋼石塗層主軸的DTD軸承、AVC抗震動控制技術、帶有56個Silencer消震器，以及130kg重量機身，每一項部署都是為了消除諧震，讓音頭拾取純淨音質而設。這款旗鑑級黑膠唱盤身價高達180萬元，要一睹實物的超凡工藝不可錯過。

同場還有德國另一音響品牌Accustic Arts旗鑑級CD唱盤Player II（$145,000），更換了新組件的同名唱盤擁有高精度的升頻技術，可將CD升頻到32bit/384KHz；另外還有McIntosh萬眾期待的旗艦級前級放大器C12000（$145,000），機身兼備晶體管和真空管，可因應需要獨立輸出，一機可享受膽機、石機獨有音質。●

昇和影音

展場：S4系列會議室──S428

合併式擴音機 「膽前石後」設計

先聲音響今年分別於兩間會議室獨立展示兩套高級音響系統。S229擺放荷蘭PrimaLuna EVO 300 Hybrid（$54,800）一套「膽前石後」設計的合併式擴音機，前級用上6支低噪音真空管放大信號，後級則用上Floyd Design原子粒電流放大線路，足夠推動大食音箱。搭配的音箱就選擇了Franco Serblin的Accordo Essence（$123,000），以意大利實木為原料，人手做工精美，箱身前寬後窄設計有效消除箱內駐波，小巧設計容易融入香港家居。

而在S423會議室就有法國Focal重量級旗艦喇叭Maestro Utopia Evo（$50,800），三路分頻落地式音箱設計，由2個接近11吋低音單元、1個6.5吋中音單元，以及1個純鈹金屬反轉球頂高音單元組成，入場人士可親身體驗何謂Focal最出名的「鈹高音」。●

先聲音響

展場：S2系列會議室──S229

S4系列會議室──S423

百萬元高級喇叭 低頻令人期待

會場其中一對百萬元高級喇叭，是美國品牌Rockport Technologies最新發表的Orion坐地喇叭（150萬元），箱體由3部分組成，內部採用鑄造鋁合金，本體和前面板則採用碳纖維等優質物料。喇叭最大特色是配備13吋碳纖維三文治結構低音單元，比品牌旗艦級喇叭Lyra還要大，低頻表現值得期待。店主HiFi德（太極樂隊結他手劉賢德）將會在場示範，親耳試聽機會極難逢，發燒友萬勿錯過。●

HIFI德

展場：S2系列會議室──S223

4K超高解像度家庭影院

聯興今年主打展示Optoma旗鑑級超短焦4K激光投影系統Cinema X Pro 2，它的賣點是僅需30cm距離便可投影出100吋4K超高解像度畫面，並支援HDR10高動態範圍技術，影像層次更突出。機身內建NuForce音響系統，換言之一部機已可有高質素家庭影院表現。展覽期間有限量優惠套餐，主機連Google Chromecast TV及Optoma HDMI線只賣$39,800，比原價便宜萬多元，僅限5套。同場還有一部Matrix Audio推出的串流解碼器Element i2以限量優惠價$8800發售，追求MQA高解析音訊的音樂迷要留意。●

聯興電業

展場：展覽廳3──H11、H12

一體式氣浮黑膠唱盤 減低摩擦力

HK68黑膠專門店展示Holbo MKII一體式氣浮黑膠唱盤，它的特別之處是轉盤及唱臂都採用氣浮設計，通過將空氣持續灌進兩部分組件，令它們懸浮，減低轉盤轉動及唱臂橫移時與機身之間的摩擦力，以及完全隔離外部震動，令唱頭可以拾取更純正的音訊。Holbo MKII亦採用直切唱臂設計，與一般固定式支軸唱臂的最大分別，是前者可讓唱頭與黑膠唱片上記錄音訊的凹槽維持直切角度，與錄製黑膠母碟時的設備採用相同原理，將拾訊誤差減到最低。不少人擔心氣浮唱盤氣泵會製造噪音，Holbo MKII在這方面卻完全無問題，大家不妨親身驗證一下。

另外，展場內還會有Degritter的全自動智能超聲波唱片清洗機器，只要放入唱片按下按鈕，就可啟動預設清洗程序及吹乾黑膠唱片，可有效保養唱片及唱頭。●

HK68黑膠專門店

展場：展覽廳3──A02、A04、A05

耳機擴音機 有效降低背景噪聲

喜歡用耳機享受音樂的音樂迷，就要留意泛音的兩款耳機擴音機。首次在港曝光的意大利品牌Lector ZUM-H-XLR（$19,800），它是ZUM-H的特別版，分別採用膽管及MOSFET技術，能有效降低背景噪聲，輸出特別穩定的電源，適合30Ω至600Ω高質素耳機使用。

另一款展出的耳擴是中國品牌HIFIMAN的一體式全平衡耳擴EF400（$4280），內置自家研發的HIMALAYA R2R DAC解碼晶片，能夠表現細膩音色。另一特點是提供4種常用音頻輸出接口，分別是6.35mm、3.5mm、4.4mm及XLR，可照顧不同用家需要。現場可搭配同品牌開放式耳機Ananda升級版（$3980）試聽，新版本加入隱形磁鐵技術，提供更完整及純淨的音質。●

DMA泛音

展場：展覽廳3──E01

文：周群雄

美術：謝偉豪

編輯：陳淑安

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