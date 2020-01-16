辣媽CEO：幸好我們有家教

大小T 兩個，長大之後不下數次說十分感謝我對他們的家教，真的老懷大慰！之前我曾經寫過「哀悼家教」，以為已經死心，但眼見公德心沉淪，實在令我們激心！

事緣我們的店舖搬遷到海港城，最近商場舉辦恐龍展，吸引很多家長帶同孩子一起觀賞。我們的店舖位置，是商場通往展覽地點的必經之路，於是負責幫手睇舖的大T，幾乎睇到眼火爆！放工回來講起依然氣憤難平，究竟「啲父母點做父母？啲仔女完全冇家教」！任由年幼子女四周圍亂跑，拍打我們的玻璃蛋糕飾櫃，非但沒有出手阻止，或是制止的意圖，反而視若無睹大模斯樣若無其事，一丁點不好意思都沒有！大T的結論是：「幸好我們有家教！」他們細細個就知道公眾地方不能喧嘩亂跑，不可以對其他人造成滋擾不便。

孩子扭計行為 不是偶然是習慣

不止是大小T，我雖然在舖頭時間不多，已經好幾次見到幾歲孩童扭計，一哭二鬧三典地，哭鬧聲震商場！看見那些父母的反應，就知孩子的扭計乖張行為，不是偶然，是習慣。有父母由始至終和扭計孩子保持距離，放任不管；有父母和孩子鬥大聲咆哮斥責，但束手無策；有父母不斷安慰善誘，被孩子拳打腳踢依然笑笑口；有父母開始很堅持，但孩子行為愈來愈激烈後就乖乖就範買玩具。補充一點，以上所講的，也包括祖父母。

怎麼樣的父母 教出怎麼樣的孩子

未做母親之前，我會責罵孩子頑劣，今日我會譴責那些不懂得教育管教子女的父母！孩子，其實是最無辜的受害人！這局面場面，是由誰一手及共同造成的？

這些場面要是在家中發生的話，如何「胡作非為」，實在與任何人無關。但在公眾地方，說話就不能這樣講了！孩子生下來就是白紙一張，對錯是非完全沒有概念。所以怎麼樣的父母，就教養出怎麼樣的孩子。父母自己無家教，教出來的孩子當然無家教。

溺愛是害不是愛

不是所有父母都有資格做父母，養不教，父母過，這個過，過很大！先搞清楚愛和溺愛的分別，愛孩子是父母的天職，但溺愛不是愛，是害！

文：張慧敏

作者簡介：資深獵頭人，企業培訓顧問，家庭CEO，辣筆寸嘴，擅長對付怪獸家長。

（隔周刊出）

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]