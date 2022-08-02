家庭有教：蛀乳齒小事？或波及恆齒！

有些家長認為孩子的乳齒並不重要；乳齒於6歲開始便會被恆齒替代，到時再教孩子愛護牙齒也不遲。其實這是一個不正確的看法。幼兒若因為乳齒蛀牙而需要治療，可能會對牙科保健產生負面印象。更重要的是，如果孩子因為蛀牙而過早失去一顆乳齒，旁邊的乳齒便可能會佔據這顆乳齒預留給下面那顆恆齒的位置。這樣可能會影響恆齒的整體排列，進而影響恆齒的美觀和實際功能。

以身作則 教導孩子正確刷牙方法

既然牙齒如此重要，養成認真刷牙的習慣是教養孩子的重要一環！家長應該為孩子解釋牙齒的種種功能，還應該以身作則，與孩子一起刷牙。家長教導孩子正確刷牙方法時，應該盡量具體（如：「用你平時寫字的手握着牙刷，溫柔地向上、向下刷5次，好像要跟牙齒輕輕按摩一樣。」）有需要時，家長可以使用「自家製」的圖片幫助孩子明白指示的意思。

若然條件許可，家長可讓孩子選擇自己喜愛的牙刷。軟毛、小頭的牙刷特別適合年幼的孩子，色彩鮮艷、有卡通圖案的牙刷亦可以提高他們刷牙的動力！

除了解釋、以身作則和提供具體指示外，家長還可以通過故事，幫助孩子明白愛護牙齒的重要。香港教育大學兒童與家庭科學中心就編寫了一個故事《松鼠寶寶和他的牙齒》，幫助孩子代入牙齒的角色。想像一下，若然自己是牙齒，終日不能洗澡，甚至滿身傷痕，會有什麼感覺？若然家長可以發展孩子對牙齒的「同理心」，讓孩子好好對待牙齒，免得牙齒感到「難受」，自然可以令孩子變成「愛牙一族」﹗

有聲故事《松鼠寶寶和他的牙齒》：https://youtu.be/c2MdtUKOj9E

文：張溢明（香港教育大學兒童與家庭科學中心顧問暨教育心理學家）、林俊彬（香港教育大學兒童與家庭科學中心聯席總監）

作者簡介：參考本地及世界各地的家庭研究和臨牀經驗，笑談有效的教養方法。http://www.facebook.com/eduhkccfs

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]