解鎖孩子心：協助孩子建立責任心

準時上學是誰的責任？

父母們，看到這裏你有什麼感受？細心想想，究竟準時上學是孩子，還是父母的責任？

父母或許覺得孩子年紀還小，不自覺地將孩子的責任當成自己的責任，把結果的好與壞，也歸咎於自己身上，使內心產生內疚。然而，這會延遲他們建立責任心的時機，也延遲了他們的成長。當中父母要先思考3個問題：

容許孩子犯錯承擔後果

1. 我們容許孩子從犯錯中學習嗎？

責任心並不能透過教導或說道理來建立，要通過許多真實的經歷，從犯錯中反省而累積回來。所以，我們要先清晰告知孩子責任誰屬，同時容許孩子犯錯，並自己承擔後果。假若孩子一直不意識到自己的責任，便可能會把責任轉移給別人，甚至明明自己犯錯卻責備別人。

2. 我們忍心孩子承擔後果嗎？

父母出於愛，不願意看見孩子傷心、挫敗、被教訓，於是幫助孩子完成任務，但這樣的話孩子沒有經歷成長上合理的痛苦，不明白自己的行為會伴隨後果，亦不知道應該改變。例如一個孩子發脾氣打人，他需要承擔後果，向對方道歉，反省自己的行為。不然，他下次再生氣時，就不懂自控。

靠獎勵推動 給予孩子錯誤期待

3. 我們要通過獎勵來推動孩子履行責任嗎？

你會否說：「孩子，如果你能天天準時起牀，我就買給你期待已久的玩具。如果你能自己完成功課，我就給你額外的零用錢……」這樣給予孩子一個錯誤的期待，以為履行基本責任，是為了得到獎勵。當他處於其他環境中，就會疑惑為何我總是沒有人讚賞，為何沒有獎品？他們會誤以為自己不被接納、不被認同，總覺得身邊的人待他不好，亦難以建立由內而生的自我推動力。

讓孩子能分辨及負起自己的責任，也是一個適應和改變環境的能力，讓孩子不會只埋怨環境，或讓環境去定義自己的價值。

教養短片：培養孩子責任心最重要的3件事（請看附圖）

文：陳志耀

作者簡介：EDIT Workshop學習及個人成長教育中心創辦人及課程總監，從事生命教育工作接近20年，經常受學校和機構邀請，分享教養心得和孩子同行經驗，是一位資深青少年及家庭教育工作者

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]