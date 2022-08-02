客座隨筆：孩子自我犧牲 挽救父母婚姻

性情大變 圖阻父母離異

他開始幻想，如果自己成績不好，派去差的學校，父母會否因此不離婚？他非常內疚自己沒有早些發現父母的問題，如果早些發現，他會考差些，甚至小五開始重讀；這樣，父母可能不會離婚，他覺得自己可以挽救父母的婚姻。很多離異家庭的孩子都有和小明一樣的想法，為了阻止父母離婚，用上不同的方法，有些是變得聽話來討好父母；有些則是用反叛違規，甚至自殘的方式。曾經遇過一個小四的男孩，當他知道父母計劃離婚後，便由一個品學兼優的學生變成問題學生，除了成績倒退、欠交功課，更與同學打架、裝病逃課等，令父母一天到晚忙於處理他的問題，無暇處理離婚的事情。這個孩子正用他的方式挽救父母的婚姻，可惜的是，他所做的一切都是徒然，父母最後仍然離婚，而他卻因成績及品行欠佳，只獲派第三組別的學校。為了挽救父母的婚姻，他浪費了過去3年可以好好學習的時間，未來要加倍努力，才有機會升上大學。

父母交代得宜 減低傷害

孩子這種自我犧牲挽救父母婚姻的情况，在離異家庭非常普遍。假如父母不想孩子作這些無謂的犧牲，首先要做的是慎重考慮透過婚姻輔導服務，解決彼此之間的問題，嘗試挽救婚姻。若最終仍無法避免走上離婚這條路，也應向子女好好解釋離婚的原因，盡量回答孩子的問題及擔心，如將來會住哪裏、跟誰住、兄弟姊妹是否一起住，與非同住的父/母的見面安排等，也要讓孩子知道離婚決定與孩子的行為及表現無關，純粹是父母之間的問題。

社署多年前一則廣告「夫妻緣不再，親子情永在」，正提醒父母，夫妻感情可以由濃轉淡，甚至成陌路人，但父母對子女的愛應不受影響。既然當初是夫妻兩人將孩子帶到世間，即使離婚，也要盡量對孩子的傷害減至最低，這是作為父母應有的責任。

文：傅丹梅

作者簡介：註冊社工、輔導員

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]