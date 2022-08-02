親子筆陣．讀書時節：來讀一杯夏日雜果冰

我平時和孩子聊書，談及的文本多樣，自己心裏大概也有個底稿：哪本書對哪個年級孩子的胃口；有些書正好合某個「時令」。而我總是覺得，《怪怪O學院》是要待到暑假前來聊它，才最合適，因為它筆調跳脫歡快，風格活潑，像是炎炎夏日裏的一杯帶汽雜果冰。它的作者是多次獲得國際童書獎、深受小讀者歡迎的台灣兒童文學作家嚴淑女老師。

說《怪怪O學院》是孩子閱讀世界中的消暑妙品，那絕對和書中主角的人設有莫大關係。作者化用了瑞典經典童話故事《長襪子皮皮》，《怪怪O學院》的主角皮皮O是以長襪子皮皮為創作藍本——她是「長襪子皮皮」的當代版本——皮皮的曾孫女皮皮O翻一個筋斗，舉起一匹獨角馬，從兒童文學經典中蹦出來，仍然是那麼調皮自信、勇敢正義，還有那點讓孩子一眼就喜歡上的誇張搞怪。

話題天馬行空 充滿「嚼勁」

這個機靈的小女孩，力大無窮的體格、鬼靈精的氣質和愛冒險的性格，更是和祖奶奶皮皮同出一轍。她一個人住在亂糟糟別墅，不按理出牌，不受拘束卻又見多識廣；荒誕不經卻又常常伸張正義。其實，無論是皮皮還是皮皮O，都不是傳統定義上的模範生，但肯定是更具傳奇色彩的神奇女俠，更讓孩子喜歡。讀一段她的冒險旅程，輕靈清爽，孩子一路追隨着，像是閒來呷一口冒泡的冷飲，無比痛快！

作者發掘皮皮刁鑽古怪的形象，設計一系列展現酷知識的舞台，由主角們來演繹，讓內容更充實。比如，化學話題，食物的歷史趣聞，古代俄羅斯人用活青蛙保鮮牛奶；生物話題，恐龍像蜥蜴一樣會脫皮嗎？「手短」的霸王龍，要怎麼抓癢？童年萬歲！如此童書情懷——天馬行空，騎着粉紅獨角獸在幻想國度中馳騁；尋根究柢，穿越時空卻又發現真實世界中的冷知識。這一杯，果然是果肉豐富，充滿「嚼勁」！

不能不說的是，童書中的圖畫，尤其對圖文相輔的橋樑書來說非常重要。插畫師的調皮繪畫風格，連用色都讓人聯想起繽紛的果汁梳打，極能烘托通篇熱鬧的情緒，調皮跳脫，正是皮皮們的本色——無論是當年的皮皮還是現在皮皮O，甚或是那些正在捧書閱讀的小傢伙。

史無前例的「超短」暑假終於快要到來了，爸爸媽媽阿仔阿女得以在夾縫間喘息，讓孩子釋放內心的「皮皮」，入讀「怪怪O學院」吧！那是一所「老牌」學校——從長襪子皮皮的那時候算起，已經有70多年歷史了，可一方面又是前衛脫框的「怪怪學院」，能讓21世紀的孩子開懷大笑，開開腦洞，也開闊眼界。

文：倫雅文（資深學校圖書館主任）

作者簡介：手捧一本書，是幸福的。兩位學校圖書館主任——程志森和倫雅文，想分享閱讀的快樂，聊大小朋友的書，聊讀書的邊邊角角……打開一本書的那一刻，就是讀書的好時節。

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[Happy PaMa 教得樂 第408期]