家家有禮：跟森林家族遊英倫小鎮

【明報專訊】今個暑假，英倫小鎮現身香港！原來是一群森林家族的朋友仔跳出森林，來到香港仔中心帶大家來一趟英國之旅。這個英倫「森」度遊首站，先在香港仔露天廣場集合，森林家族的小動物導遊帶領團友在充滿英倫格調的小鎮大街、倫敦著名的大笨鐘（Big Ben）、英國摩天輪、英式花店及經典紅色電話亭前打卡。漫步小鎮大街後想歇息一下？森林家族早已在香港仔中心四期，將攝政街的英倫復古電車打造成尊貴的皇室咖啡廳，小動物們已為大家準備好滋味蛋糕，讓你歡度下午茶時光。