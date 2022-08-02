家家有禮：叢林探險 飛越元宇宙

【明報專訊】今個暑假，不如和小朋友一起走進叢林探險吧！觀塘apm搖身一變成為超過2000呎的非洲野外叢林，特別請來英國人氣潮流插畫師Ashley Percival，合作推出結合數碼科技和玩樂元素的夏日企劃「apm盛夏森動VRの旅」，讓大家遊歷探險。Ashley Percival 的設計用色一向豐富鮮明，今次更將獨特圖案融入「非洲五霸」——獅子、大象、水牛、豹和黑犀牛雕塑，讓大家近距離接觸這五種難得一見的動物；另外，大家還可來一趟VR Flycation之旅，只要戴上VR虛擬實境眼鏡，坐上場內1:1的直升機「飛」入元宇宙，即可化身為探險家勇闖神秘森林尋寶。於推廣期內追蹤apm Instagram或facebook官方平台，以及憑即日任何消費電子單據即可參與VR Flycation，大玩刺激野外探秘遊戲。