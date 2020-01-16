知多啲：設兒童NFT平台 創意教父：孩子畫作不止貼冰箱

包益民認為，歐美很多地區早已有很多13、14歲的孩子創作，甚至售出了過百萬價值的NFT，他很想亞洲區的小朋友一樣做得到，因此他特意提供這平台給台灣，甚至其他亞洲地區的小朋友參與NFT創作。對於有人認為將NFT出售很功利，但他說：「大家都是看到有人的NFT，賣出了很多錢才留意它吧！所以不能說它跟金錢完全無關連，只是這重點父母知道就好了，小孩創作的重點，是他們要知道創作的意義是什麼。撇開金錢，對父母來說，以前他們只是把孩子的畫作貼在冰箱、牆上，現在則有個地方給大家欣賞，不是很好的事嗎？」他更指這是個很好的親子活動，因為小孩不懂設定錢包，必須要父母跟孩子一同參與，而當作品賣出時，大人和小朋友也有很大的滿足感。

[Happy PaMa 教得樂 第408期]