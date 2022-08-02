安全貼士：落山不留神「拗柴」 冰敷5分鐘加壓

山藝教練陸永恩（Vivien）指，行山「拗柴」是常見創傷，即足踝關節過度伸拉或突然扭轉時，超出關節正常的活動範圍而扭傷，引起腫脹和疼痛。她解釋，當遠足走至中段或尾段時，體力開始下降，集中力亦降低，若遇到路面不平時，身體來不及即時平衡，以致中後段會走路不穩，嚴重者甚至會「拗柴」，所以遠足落山即使心情輕鬆，也不能掉以輕心。

意外難以預料，Vivien建議大家帶着以下3個急救裝備：冰水、繃帶和行山杖，以備不時之需。尤其近日天氣酷熱，Vivien稱帶備已結冰塊的水，一路上既可消暑降溫，臨急時亦可冰敷。

萬一「拗柴」，Vivien建議以下急救法：

1. 休息：在山徑上突然扭傷，難免心急如焚，先冷靜下來，定一定神，稍事休息，痛楚可望紓緩

2. 冰敷：檢視患處並冰敷約5分鐘。冰敷令血管收縮，可控制腫脹，亦減低痛楚；但她提醒，這個動作不能持續太久，只限5分鐘，否則腳可能腫脹至難以再穿上行山鞋

3. 加壓：用繃帶固定傷患處，避免再度扭傷（圖）；若沒有繃帶，穿回行山鞋時，要加大力度縛好鞋帶，以防止患處再腫脹

若帶備行山杖，可作為輔助支援，減輕傷者負傷離開山徑期間的痛楚。她又提示，替傷者縛好繃帶後，若走一段路，傷者感到麻痹，便要停下來，將繃帶鬆一鬆，再包紮；因包紮太緊，會影響血液循環，令患者不舒服，要調校鬆緊度，再繼續前行。●