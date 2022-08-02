醫賢心事：害怕失眠 惡性循環

一般失眠症病人求醫前，未必想到可能和情緒問題有關。然而，很多失眠症患者同時會有抑鬱、焦慮等情緒病，而這些情緒病都可能會造成失眠。

失眠和情緒問題的關係，就像「有雞先還是有蛋先」的爭論，很難說到底是失眠導致情緒病，還是情緒病導致失眠。很多時都是會互相影響，造成惡性循環。

如果失眠只是靠安眠藥入睡，是治標不治本。而且安眠藥有依賴性，長期服用身體會出現抗藥性，一開始可能有效，但如果沒有解決導致失眠背後的情緒問題，不久之後同樣劑量的安眠藥對身體效果便會降低，需要不斷服用更多才能入睡，漸漸造成依賴及成癮，停藥時更會有戒斷反應。

勿依賴酒精安眠藥

有些人嘗試靠酒精紓緩失眠，但道理和安眠藥一樣，酒精可能令人短暫放鬆，較易入睡，但酒精本身會造成依賴和上癮的物質，而且對睡眠質素有負面影響，對情緒和解決失眠問題都沒有幫助。如果病人長期需要靠飲酒才能進睡，對身心都不健康。

當失眠出現時，我們不妨嘗試多觀察自己的情緒，留意會否經常感到焦急、悲傷，容易暴躁，會否覺得思緒無法靜下來，或經常過分擔心，容易想到很壞的情景，這些都是情緒病警號。外間的事情很多時候只是觸發本身已經緊張或低落的情緒，如果長期無法放鬆，或者總是感到心情不好，很可能是因為情緒出現了問題而不能放鬆。

至於如何解決失眠，除了求醫，亦可以嘗試改變生活習慣，例如黃昏後避免喝咖啡因飲品、作息定時、下班後盡量放下工作、恆常運動等。如果嘗試了不同方法還未能解決失眠，最好盡快求醫。

病人因為失眠求醫時，醫生會和病人探討背後成因，評估會否有其他情緒問題，從根本問題着手解決。情緒病藥物例如血清素，並不會成癮。很多時，抑鬱和焦慮等情况解決了，失眠問題亦會隨之而去。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）

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