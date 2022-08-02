目擊災難 無情緒非冷血 集氣走出集體創傷

有人徹夜心悸手震、失眠、嚎哭；但有人表現得很冷靜，可重複觀看舞蹈員受傷的影片，甚至慢鏡細看。為什麼表現如此不同？他們是否冷血、沒有同理心？目睹嚴重事故後，如何面對心中創傷？

看演唱會，大家都抱着愉快輕鬆的心情，沒有想過會有嚴重意外發生。「過馬路會提起精神，留意有沒有危險，但看演唱會是處於一個放鬆狀態，令人放下戒備心。所以突如其來出現這麼恐怖的畫面，衝擊一點兒都不小，影響可能較大。」臨牀心理學家鄭寶君形容這事件是「香港人的創傷」。

放鬆時突見事故衝擊更大

精神科專科醫生麥永接亦指，MIRROR演唱會事故的特別之處，是發生在一個放鬆的狀態，人們警覺度較低，「對許多人來說，去紅館睇show是好開心、好興奮的事，但突如其來發生這樣情况，影響會比較大」。創傷事件加上無助感覺與不確定（例如傷者狀况未明），令受眾壓力增加。

鄭寶君曾與不同「鏡粉」談過MIRROR受歡迎的原因，發現「這班人很努力，他們各有不足之處，但他們幫自己找到出路，我想這都是一直以來香港人有的價值——機會、嘗試、付出，所以我可以理解他們為什麼會受歡迎。我不是忠實『鏡粉』，但我都很在意這次事故」。相信每一個香港人都不會願意見到一個如此努力的年輕人，因此斷送生命或一輩子承受此事帶來的傷害。

「MIRROR受到香港人關注，他們在2018年出道，之後香港人經歷社會事件和新冠疫情，對很多人來說，MIRROR在一個動盪時代、困難時期，於心理上給了香港人一些動力和開心的泉源。」麥永接亦指出，這一場嚴重意外，令不少人突然受到衝擊，感覺和反應可能會較大。

驚慌或冷淡因人而異 沒對錯

人為失誤與天災橫禍相比，前者帶來的創傷可能更大，當中引起較多複雜情緒反應，例如驚怕、憤怒、不開心。是次意外在香港發生，MIRROR與香港人有一定關連，人們在現場或在社交媒體看到事發經過，成為「集體經歷」，創傷壓力反應可能較大。麥永接指，經歷或目睹他人嚴重受傷、死亡等創傷事件後，可能會有情緒、生理或心理反應，但情况因人而異。

鄭寶君說她看到影片那一刻，坐在椅上突然往後靠，「呀」一聲同時將手機拿開。「看一次我已經受不了，是因為我太知道他（傷者）會有什麼事發生。我本身對影像很敏感，很快便想像到他之後的路是怎樣，所以我有種好強烈的感覺，就是覺得好可惜。」鄭寶君看到影片後感到不舒服，亦知道傷者未來的路很難行，所以不想重複觀看影片。「我第一個反應是身體傾向不想看，很快想拿開電話，身體告訴我：我想與這件事保持一些距離。」目擊危害生命的意外，出現壓力反應是人之常情。如果認識傷者，擔心和在意程度都會明顯不同。

麥永接表示，創傷壓力反應受多個因素影響，例如與創傷事件暴露的遠近、與受害者之間的關係親疏、個人創傷經歷、家族遺傳、性格、性別等。

看片後不適勿再接觸

麥永接其中一個病人是MIRROR粉絲，他本身有情緒問題，MIRROR的出現令他變得開心，亦認識了一班「鏡粉」一起追星和應援。近期病情趨向穩定。但他看到意外片段後受驚，當晚出現頭暈、頭痛、作嘔、睡不好等情况；翌日醒來打開電話，再看到別人傳來有關影片，再次頭暈、作嘔，整天感到不適，於是去覆診，並問醫生：「我是不是很病？是不是很有問題？」

雖然傷者不是MIRROR成員，但病人期待已久的演唱會突然取消，令本來已購買門票的他有強烈失落的感覺和空虛，還夾雜複雜心情。病人表示，就算演唱會沒有腰斬，也不會想去看。麥永接向他解釋這是正常反應，其他人看到這些影片都可能有相關的情緒反應。

當面對重大事故或傷害時，有些人會驚慌或僵住不動（freeze），這都是人類原始反應和自我保護機制。但亦有人可以置身事外，不會很在意，惟各種反應沒有對錯之分，不要因為自己或他人反應冷淡、沒有情緒便覺得是「冷血」、「沒有同理心」，因為每個人對事情的承受程度都不同。

「不過，如看一次（事發影片）已經受不了，那就不要再看，因為這是身體告訴你接受不了。」鄭寶君提醒，本身容易焦慮、有抑鬱傾向或曾有意外經歷的人士，意外片段少不免會勾起身體感覺或反應，相對容易出現壓力反應。

壓力反應：驚慌失眠緊張持續 影響生活快求助

在社交媒體、大大小小的廣告，隨時都看到MIRROR的蹤影，或會令你聯想到演唱會事故畫面，情緒又會被觸動，難道要永遠避開MIRROR的所有事情？

臨牀心理學家鄭寶君表示，不論是親身目擊意外或觀看影片，出現短期壓力反應，例如驚慌、影響食慾和睡眠、緊張、胸口翳悶等，一般都屬於正常反應，通常會在數天後逐漸消退，但情况因人而異。如果反應持續且強烈，並影響日常生活如失眠，甚至有尋死念頭，有可能是急性壓力反應（acute stress reaction），需要盡早尋求專業協助。若急性壓力反應症狀持續超過1個月，便可能患上創傷後遺症（PTSD）。

暫避看相關資訊 多傾訴減壓

假如情緒反應太強烈，應暫時避免收看與事故相關的資訊。精神科專科醫生麥永接提醒，面對創傷事件帶來的壓力反應，可留意以下幾點：

情緒方面：在受影響人士可接受情况下，鼓勵他表達情感，避免在內心抑壓

社交方面：找朋友和家人傾訴

處理策略：積極解決問題

認知方面：維持正面的世界觀、思考人生方向和意義

倖存者或內疚自責 宜給喘息空間

創傷事件帶來的影響難以一下子抹走，但未必需要過分迴避。即使是創傷後遺症的患者，亦可以透過認知行為治療和心理治療慢慢減低逃避行為。麥永接認為，可以想想如何「集體overcome」。在歌手和傷者的社交媒體留言打氣，大家互相支持都是一個面對方式。

鄭寶君認為，尋求發生意外的原因是其中一個出路，但在追究是否設計或管理出問題的同時，社會大眾可嘗試繼續支持和愛護他們在意的事情，「集氣為他（傷者）送上祝福，或者繼續支持你喜歡的樂隊」。她相信，事故對MIRROR成員心理上都會有很大影響，與觀眾相比，他們經歷的傷痛大得多。作為創傷倖存者，尤其是發生在大災難後，通常會問：「為什麼是你不是我？如果我當時這樣做，他就不會出事！」他們往往都有很強烈的內疚感和自責，心理學上稱為「倖存者內疚感（survivor guilt）」。

保持規律的日常生活，盡可能生活如常，可能是對自己和MIRROR團隊的一個出路，「繼續支持他們，為了自己和他們好，（我們）要繼續如常生活，令他們少一份擔心和內疚」。歌迷的慰問是重要，但社會大眾也要給予空間讓MIRROR和表演者恢復過來，尊重他們的需要，適應在意外後的身心反應。

情緒支援熱線服務

醫院管理局：2466 7350

香港紅十字會：5164 5040

香港撒瑪利亞防止自殺會：2389 2222

社會福利署：2343 2255

生命熱線：2382 0000

明愛向晴軒：18288

文：利楚兒

美術：謝偉豪

編輯：梁小玲

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