兒言自得：打仗怎麼辦？

有人生歷練，尤其是經歷過過去數十年世界風雲變色的老朋友，都明白到和平幸福不是必然。最近政府放寬了社交限制，朋友老趙馬上發起飯局，除了召集多時不見的老友敘敘，也是無事常相見的意思。一眾老友眼見疫情波動有若近日股市，不知何時政府又會雷厲風行限制社交接觸，對老趙的召集自然熱烈響應。

未雨綢繆 臨危不亂

飯局本來是風花雪月，杯酒言歡，席間不知誰人提起了俄烏衝突，氣氛馬上嚴肅起來；談到了戰爭的殘酷，眾人不禁嗟嘆禍福無常，政客及背後利益集團一念之間，福地隨時變焦土。座上一向留意國際局勢的老李忽然問我：「要是打起了仗，香港受到襲擊，你醫院裏的病人怎麼辦？」問到我瞠目結舌不知怎樣回答，他解釋說，戰爭時醫院往往成為打擊目標，在烏克蘭如是，在中東敘利亞、伊拉克、阿富汗等國家也沒有兩樣，雖然作戰雙方都力陳不關己事，但真偽難辨。2015年美機空襲阿富汗昆都士市（Kunduz）無國界醫生的醫院，雖然美國自辯是誤襲，但無國界醫生卻提出證據，指控美軍是為了殲滅在醫院求醫的塔利班游擊隊，不管他人死活地把醫院炸個稀巴爛。

在天災頻繁的地區，許多醫院都有指引，指導醫護人員如何緊急撤退病人。2008年汶川大地震後，我有機會觀看四川一所省級醫院應對地震的紀錄片，看到醫院第一時間便成立指揮中心，很快便有條不紊地把全院數千病人撤退到院外空曠的安全之地，連需用氧氣及呼吸機的病人也照顧到了。因專業所繫，我特別留意嬰兒病房的撤退流程，發覺護士和其他工作人員都訓練有素，嬰兒或躺在溫箱裏，或躺在護士懷裏，或在她們特地為運送嬰兒的多袋袍袋子中，井井有條地送到安全區。反觀一些小區醫院，缺乏有系統的撤退方案，員工之間溝通不暢順，場面混亂兼意外頻生。兩類醫院應對突發事件能力的反差，令我深深體會到，兩者之間的分別在乎準備工夫（preparedness）做得夠不夠，大醫院的領導層肯定在事前已就應對地震的來臨，做足準備制訂政策，執行時上情能快速準確下達，員工才能臨危不亂。

港撤退病人能力未經考驗

那末香港的醫院又如何？香港沒有大型天災，醫院雖時有消防演習，但有多少員工甚至管理層認真參與實在存疑；而且只有員工演習撤退，撤退病人方面的能力未經考驗，也沒有實踐經驗。香港醫院也有制訂方案，應對大型緊急醫療事故，例如多人死傷的交通意外和火災等，但這只是聚焦病人分流和人手分配的方案，和醫院成了災區關係不大。

回到老李的問題：要是香港受戰火波及，醫院受到襲擊，院內的病人怎辦？我苦思良久，最後承認，坦率的答案是：不知道，唯有聽天由命。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）