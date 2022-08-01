認知障礙易走失 屋苑保安醒目施援手

「遊走」危及患者安全，由於患者記憶力及溝通能力減退，不能解釋自己為何遊走。他們可以在毫無先兆下離開家門，令照顧者防不勝防。不過學會一些護老技巧，有助減少意外發生。

退休40年 堅持返公司請假

早前看到一則台灣新聞，一名從鐵路司機崗位退休近40年的認知障礙症（又稱腦退化症、失智症、癡呆症）長者，與家人歡度端午節期間，突然「記起」自己未請假，無論家人們怎樣解釋，他也堅持回鐵路公司請假和道歉。兒子後來陪同父親回到工作多年的車站，車務副主任了解事件後，知道這或許是老伯一輩子唯一工作，縱使退休多年且患有認知障礙症，仍把鐵路工作留在記憶深處。最終副主任十分配合地拿出請假表格給老伯簽名，完成請假手續，老伯才安然跟兒子回家去。

在這次事件中，比較幸運的是老伯準備動身外出時有家人陪伴，沒有因為遊走而失蹤。在香港，我們不時從新聞或社交媒體中，看到關於認知障礙症長者失蹤的尋人呼籲，可見患者走失十分常見。

最近為一班物業管理從業員授課期間，便恰巧發生類似事件。在首天上課時，筆者提及認知障礙症的成因及患者照顧技巧，不少學員笑稱自己愈來愈無記性，問我是否認知障礙症的先兆。我向他們解釋認知障礙症與正常老化不同，患者因腦細胞病變而急劇退化及死亡，導致腦部各種功能衰退，包括認知、記憶、語言、視覺空間判斷、計算、執行及決策等多方面能力，均有不同程度喪失，令患者日常生活、行為及情緒皆受影響，亦令照顧他們的家人相當勞累和不安。

一星期後，當準備第二堂授課前，一名任職元朗區屋苑的經理級學員急不及待告訴我，上完第一課翌日，他便收到下屬緊急報告。一個搬入屋苑不足一個月的新家庭，女住客慌忙地向大廈保安員求助，表示她早上回到寫字樓後致電回家，聯絡患有認知障礙症的父親，然而他沒有接聽電話。女兒心急如焚下趕忙回家，發現父親已經不知所終。

按走失指引提問 引領求助者

屋苑保安經理得悉事件後，便想起我在課堂中教導如何處理認知障礙症長者走失，立即指示大堂保安員翻看閉路電視片段，發現老伯已離開大廈。此時經理冷靜地依照課堂所學的走失指引，教導保安員向女兒作相關提問，如老伯從哪裏搬來、以往經常前往和逗留的地方……女兒被一言提醒，猜想父親可能惦念着舊居和已離世的愛妻，於是立即打電話到屋苑附近的巴士總站求助。已有相當「尋人」經驗的巴士站長，立即跑往一輛路經老伯銅鑼灣舊居的巴士，吩咐司機不要開車，並一起找遍整個車廂，真的發現了疑似走失的老伯。

女兒收到消息後，立即趕到站長室，當見到父親安然無恙的一刻，驚恐的心情才放鬆下來，並感謝、大讚協助的物管公司職員、巴士站長和司機。他們的專業態度及多行一步，可能救了長者一命，也免除家人終身內疚和自責。

平日建關係 學辨識患者

聽完這個不幸中之大幸的事件後，我當着屋苑經理及他一眾同事面前，讚揚他學以致用，而且相當專業，在今次事件中，在各方面合作下化險為夷；我同時分享更理想的做法，所謂「上醫治未病」，如果能安排前線物管人員接受各種照顧長者技巧訓練，包括如何與長者溝通、辨識認知障礙症患者，並且在日常工作中，與長者住客及其家人建立良好關係，這班「長者友善屋苑管理員」便能夠在認知障礙症長者獨自外出時，即時作出反應，包括關心他們的去向，有需要時代為聯絡家人，甚或可以安慰和開解長者，聆聽他們「出走」的原因，紓緩他們緊張和坐立不安的情緒，這樣可大大減少認知障礙症長者遊走的風險。

「斷片」非百厭 失語普遍

毫無疑問，「遊走」是認知障礙症中最需要關注的症狀，因為會危及患者安全，加上他們記憶力及溝通能力減退，未能解釋自己為何遊走，因此可以在毫無先兆下離開家門，令照顧者防不勝防。從以上例子可見，認知障礙症長者並非因為「百厭」、「唔聽話」而選擇外出，而是記憶及認知功能受損，喪失了某部分記憶，「斷片」般相信自己仍然是以前的身分和生活於以往的地方。此外，患者失語的情况亦相當普遍，令他們迷路時不懂向人問路，路人問他們時也表達不到自己住處，當感到更為焦急慌亂時，可能會講出自己的舊住址而乘車走得更遠。

故此，社區人士包括長者的鄰居、物管從業員、公共交通業人員等，若能夠理解患者的需要和特性，學習及適當運用危機處理技巧，包括如何悉心安撫他們的情緒，認知障礙症長者因走失所帶來的危機便會減到最低，達至安居社區。

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文：周靜儀（香港老年學會項目總監）、黃旭熙（香港老年學會高級經理）

編輯：林曉慧

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