談痛說情：常被忽略的頭痛病灶——頸椎

頸椎的工作是把頭顱保持在身體上方，並有神經線穿梭其中。當頸椎退化，有可能帶來肩頸膊痛，也可能壓着經過頸椎通往頭顱的神經線，帶來頭痛。由頸椎退化帶來頭痛的症狀，跟一般原發性頭痛或偏頭痛非常相似，不過某些病患會伴隨頭部沉重或麻痹感，或轉動頭顱至某個部位後痛感得到紓緩。

鍛煉肩頸肌肉 護頸撐頭

我們頸上的頭顱重達4至5公斤，重量相當於一包標準裝白米，可以想像它給頸椎帶來的壓力何等巨大，日積月累下引致頸椎退化實非罕見。再加上現代人在工作上愈來愈常與電腦為伴，生活也離不開手機或平板電腦，在使用過程中頭部往往不自覺向前傾，令頸椎進一步受壓，教頸椎退化提前發生。

如欲避免或減慢頸椎退化，就如預防及紓緩痛症般，需從姿勢及肌肉鍛煉兩方面着手。在姿勢上，當我們使用電腦、手機甚至閱讀時，應讓耳朵與肩膊保持在同一直線平面上，因為這是最符合人體骨架結構的姿勢，可讓頭顱重量平均分佈肩頸之上。在肌肉鍛煉上，我們經常留意背肌、腹肌、大腿肌的鍛煉，卻可能忽略了肩頸肌肉訓練，但這組肌肉正正是協助支撐頭顱及保護頸椎，對減慢頸椎退化起重要作用。

然而，我們總愛在毛病出現時才去處理，但在痛症發生當下，好些能夠治本的方法或已難以執行。例如我有一個年長患者，她的頭痛正正是由於頸椎問題所致，可她同時患有骨質疏鬆，某些強化肩頸肌肉的運動已不適合她練習，難以紓緩頸椎對神經線施加的壓力，唯有處方止痛藥去減輕痛楚。所以預防遠勝於治療，強化肌肉對預防痛症大有幫助，所以不能忽視肩頸肌肉的鍛煉。

文：薛詠珊（家庭醫學專科醫生、香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監）