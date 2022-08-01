醫賢心事：災難•創傷

相信在過去幾天，香港人面對演唱會發生嚴重意外，或多或少都感到震驚、傷心、難過和憤怒。牽涉人為因素的災難比起天災更容易勾起這些情緒，因為我們都會想：「意外能避免嗎」、「為什麼會這樣」。

愈熟悉愈感同身受

大家對意外中受傷的偶像愈熟悉、愈有親切感，便愈感同身受，在事件中感到受傷害。我們對偶像都帶着不同程度的愛，當心愛的人受到傷害，那種痛既深刻亦持久。偶像在事件中若嚴重受傷或有後遺症，整體社會的傷痛亦必定延長。

在社交平台上瘋傳的意外畫面，使意外直接呈現眼前、歷歷在目。即使我們完全不認識傷者，這些畫面亦足以激起我們的恐懼和惻隱之心。恐懼源於在一個熟悉的地方，竟然會發生意想不到的意外。這種惶恐感覺會使我們擔心自己和身邊人的安全。看見傷者受傷倒地的畫面，那種無助、無能為力感覺實在叫人沮喪。

災難後有不安情緒十分常見。我們可能會感到恐懼與焦慮，周遭事物都很容易令我們聯想到災難而陷入這些情緒；也可能會感到絕望和空虛，變得焦躁、憤怒、悲傷，對生活失去動力和興趣。

災難發生後，每個人面對傷痛的反應都不一樣，有些人會覺得情緒變得灰暗，會無緣無故地哭，感到緊張和焦慮，影響食慾，甚至失眠。也有人想要避開一切會令他們觸景傷情的人和事，嘗試沉醉其他事物去麻醉自己，甚至想以酒精或藥物令自己暫時忘記傷痛。

災難的傷痛可導致我們不能集中、容易分心、影響記憶力、無法做決定、腦海不斷重複災難畫面、做重複的噩夢、衝擊我們原本的世界觀或信仰。

這些情緒在災難後頭幾天十分常見。如果這些徵狀慢慢好轉，不太影響日常生活，我們可以給自己一點時間慢慢復元。但如果徵狀持續1個月或以上，便可能是患上創傷後壓力症。

創傷後壓力症的症狀主要包括：

1. 腦海裏不斷出現關於意外的畫面

腦海裏不由自主地出現意外的畫面，感受親歷其境的感覺，做關於意外的噩夢，當接觸到關於意外的資訊時非常不安

2. 逃避接觸關於意外的資訊和場景

因為太痛苦，患者會避開關於意外的資訊和場景，以避免勾起與意外相關的情緒。患者可能會不願意談及意外，或不願意到意外相關的地方

3. 負面情緒

絕望、無助、悲傷、失去動力、感到麻木、不能感受到快樂、對自己和世界感到失望。這些症狀和災難發生後頭幾天出現的情緒狀態相似，但更持續和對生活整體的影響更深更廣，甚至影響與其他人建立關係，對世界失去信心

4. 身體和情緒反應

患者會容易擔心意外發生、容易被「嚇到彈起」，出現失眠、難以集中和容易暴躁等情緒變化，甚至出現自殘行為

共同面對

災難發生後，整個社會也面對惶恐與不安。我們可以多跟身邊人表達自己的感覺，從共鳴中找到支持，把感覺說出來有助情緒轉化。

焦慮的情緒會使我們不由自主地查看與意外相關的信息，過程中反而使我們更焦慮。我們可以多觀察自己的情緒，容讓情緒存在，亦要提醒自己不要無止境地重複回看相關資訊。

我們可以把注意力放到能夠令自己放鬆的事情上。但要注意避免過度工作或沉醉在某一事情來逃避情緒，凡事適可而止。避免使用酒精或濫用藥物來處理情緒，因為長遠來說反而會有反效果。

注意身體狀况，保持運動、維持適量和健康的飲食、作息定時，也有助情緒健康。保持自己的生活規律，規律往往能給人一種安定和可控的感覺。

當然，如果最後能調查出意外的原因，和找出避免的方法，大家會覺得在這次不幸的意外中能有一點改進的空間，減少下一次不幸的風險，心靈上也會有一點安慰。

最後，希望受傷的舞者能夠渡過難關。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）

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