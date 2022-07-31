街知巷聞：一幢大樓滿足所有願望 「市鎮中心」何以能凝聚社區？

「市鎮中心」的概念

華富邨以「市鎮中心」概念發展，原因是它遠離市中心，附近亦缺乏社區設施。香港房屋委員會在1964至1965年的周年報告首次提及邨內設施數目，並在1967年的周年報告闡述「市鎮中心」這個概念：「華富邨的『市鎮中心』包括商場及街市設施、冰室及一間酒樓、銀行、一間社區會堂、郵政局、市政局的公共圖書館、各類醫療服務、青年中心，以及大量其他商業、文化及娛樂設施。這座社區中心共5層，屋邨內3座多層停車場的其中一座就位於其中；而每座多層停車場的天台都設有兒童遊樂場。這個社區中心將會是屋邨的心臟，小朋友可在那裏嬉戲、居民則可前來購物或散步消閒。此外這裏有舒適而光猛的平台，空間大於2英畝，從平台可以望到大海、香港仔漁港、鴨脷洲及南丫島的壯麗景色。」（根據英語原文翻譯）

在規劃階段，總建築師廖本懷透過想像家庭主婦的需要（例如到街市買餸、湊孩子到學校）設計華富邨。華富中心（亦被稱為華富（一）商場）是「市鎮中心」概念的核心，除街市、商舖及餐廳外，亦包括社區會堂等社區設施，過往亦曾開設老人院，滿足家庭主婦以至所有居民的日常所需。這幢現代主義建築除不設屋頂花園外，貼近現代建築大師勒．柯比意（Le Corbusier）的「新建築五點」，當中尤其是善用底層挑空（the pillar）這個概念，將地底空間劃為街市、卸貨區及雜貨店（現時還包括超級市場）（圖一），令華富中心集多種功能於一身。

華富中心是房委會的第一座多功能大廈。時至今日，建築物擁有不同功能可謂再平常不過，但這個概念在1960年代的香港卻顛覆了空間及功能的想像。50年代的徙置屋及工業邨，大部分商業活動及設施都設於地面，街市位於住宅大廈間，看起來就像舊式濕街市。華富中心作為獨立建築物，創造更大的商業空間及更舒適的環境，例如到街市買餸時再無懼烈日或大雨。華富邨在70、80年代成為公屋的模範之一，多功能商場近乎是所有公屋必備，慢慢改變居民的生活方式。

華富道貫穿東西

雖然常被視為「自給自足」，但華富邨實質上是個沒有工業的新市鎮，大部分居民需要跨區工作，邨內的道路設計是支撐「市鎮中心」的骨幹。華富道定義了華富邨的佈局──它的北面的是華富（二）邨，南面則是（一）邨（居民一般稱為「上邨」和「下邨」）。邨內所有道路（華景街、華昌街、華隆徑及瀑布灣道）均通往華富道，其東西兩端分別連接薄扶林道及域多利道（經一小段華景街）。

但除了華安樓地面外，華富道不設商舖，亦少有樹木或簷篷遮蓋，並非居民聚集和社交的理想場所。在入伙初期，華泰樓旁的巴士總站擠滿等車的居民，而車站對面就是華富中心，整個「市鎮中心」概念十分清晰。現時華富道沿路設有一個巴士總站（華景街巴士總站已封閉）、5個巴士站及1個非正式的士站，小巴也會沿華富道停靠，仍然是居民乘坐公共交通工具的必經之地。

周邊設施及平台

華富中心無疑是「市鎮中心」概念的核心，但一幢5層高建築物當然難以滿足所有需要，亦無法凝聚數萬名居民。事實上，「市鎮中心」這個概念並不局限於華富中心，建築師在鄰近的華光樓及華珍樓低層安排不同商舖（例如銀行，髮型屋和餐廳）及社區設施（例如郵局和圖書館）。隨着時代轉變，僅僅為居民提供生活所需亦不足以令這幢建築保持活力。華富中心最初是邨內唯一的購物中心，但後來上邨擴建（新增商場、街市及兩幢住宅），華貴邨商場（現稱華貴坊）落成，居民已毋須依賴華富中心。自政府於2012年推出「2元優惠計劃」後，部分長者轉為乘搭公共交通工具到邨外買餸購物，加上速遞、網購和各類網上服務日漸成熟，純粹的購物功能已無法保持人流──現時不少像上邨的濕街市都在淘汰邊緣。

華富邨再非孤島，部分居民的工作及娛樂亦不再被地理環境局限，但華富中心仍是華富邨的中心，原因是附近的空間依舊是居民日常生活的場所──我們將它稱為「日常生活空間」（everyday space）。日常生活就是我們平淡的生活經驗，有其規律（何時起牀、何時放假、到哪裏工作、到什麼地方買餸等），並重複不止（否則難以稱為「日常」）。這些生活經驗瑣碎，難以被一一記錄及量化，甚至乎微不足道，卻構成我們對於某個地方的記憶或某個社群的共同身分。居民願意停留與街坊聚首的地方，就是社區的中心，因此屋邨的空間需要經悉心設計。例如提供廉價美食的大牌檔，以往亦是鄰里不約而遇的地方。將半開放式的「冬菇亭」改裝成冷氣開放的室內餐廳，從衛生角度或許無可厚非，卻奪去食客與路過的街坊打招呼的機會，稍稍改變了難以量化的鄰里關係。

「7樓公園」成居民聚腳地

同樣道理，若只着重華富中心的設施而忽略周邊的空間設計，居民購物用餐後立即離開的話，大家只是居於相同範圍內的獨立個體而已。仔細考察華富中心的立視圖（圖二），不難發現其地面樓層其實是個將華富道連接往華光樓（第9座）的平台，並一直延續至海邊的華美樓。這兩個平台不單止是便達居民的通道，更是讓居民每日停留或偶爾聚首的日常生活空間。例如在華富中心旁的幾棵大樹下，每日都有長者流連捉棋；在華美樓與華光樓之間的平台（底下是多層停車場），讓居民慢下來享受「壯麗海景」。它們同時是進行社區活動的場所。例如華富中心前的休憩空間是政府部門、非政府組織及政黨舉辦活動的選址；在華富中心與華光樓之間的平台，則曾舉辦聖誕嘉年華等活動。

換言之，華富邨的「市鎮中心」並非獨立一幢綜合大樓，而是由華富商場、華珍樓、華光樓、華美樓及在此之間的兩個平台所構成的空間。平台設計騰空地面空間藉以提供通道或設施，是香港這座高密度城市的標誌之一，早在1960年代初已於彩虹邨及美孚新邨應用。平台對興建於斜坡上的華富邨更為重要，原因是平台改善可達性（例如華光樓的7樓通往華富中心的平台，居民可避免上落樓梯或行斜路），更創造出空曠的開放空間。例如華裕樓及華泰樓旁的停車場天台平台（圖三）、位於上邨商場的「7樓公園」（圖四），都是讓居民慢下來、停下來的日常生活空間。這幾幢功能性建築物似乎運用了柯比意的「屋頂花園」概念，解決各種生活所需外，透過空間設計為居民提供聚腳地。

對新華富邨的啟示

隨着《2014年施政報告》公布局部撤銷薄扶林的發展限制，當時的運輸及房屋局與房委員展開「薄扶林南擬議公營房屋發展及華富邨重建」計劃。但與蘇屋邨和牛頭角邨等大型公屋重建項目有別，華富邨並非原址重置，而是將現有居民分3期遷往華富邨以北、華景街、雞籠灣北、雞籠灣南及華樂徑這5塊鄰近的土地，並清拆現時的華富邨作其他房屋發展。華富邨現址的發展藍圖未明，相關部門未提出新華富邨如何配合社區發展。換言之，華富邨快將失去原來的日常生活空間，居民需要在新平整的土地上重建社區。

華富邨再非自成一角，但「拆邨搬遷」後的新華富邨面對的最大難題，依然是如何營造「市鎮中心」。現時的華富邨以華富中心作為核心，並以華富道貫穿東西，新華富邨則南轅北轍。根據現有公開資料，新華富邨的5塊土地由薄扶林道、域多利道及石排灣道分隔，零售、社會福利及社區設施將散落四周，主要透過天橋及升降機連接屋邨的每個角落。正如上文指出，華富邨的「市鎮中心」概念並非興建一幢多功能大樓，而是以華富中心為心臟，以平台連結各幢住宅，並為居民提供走動、喘息、見面及活動的空間。數字上，新華富邨的設施理應足夠，亦比現時暢達無阻。但純粹提供服務的綜合大樓現已難以凝聚居民，天橋及升降機亦並非散步消閒好去處，難以營造有質感的日常生活空間。

與華富邨在60年代以近乎開山劈石的方式興建相比，新華富邨的空間運用顯得限制重重。今日的建築師如何巧妙地通過建築設計將5塊割裂的土地變為整體、如何營造居民樂意聚集的日常生活空間，將決定新華富邨能否延續在過去半世紀累積的社區凝聚力。

【華富邨研究系列】（四之一）

系．列．簡．介

華富邨在1967年入伙，曾是香港最大型的公營房屋計劃，其建築設計是70、80年代公屋的模範之一。這條歷史悠久並承載各類故事的屋邨快將開展長達約20年的清拆搬邨計劃。

「華富邨研究工作小組」自2016年開始在華富邨進行研究及公眾參與活動，從社會學及園境學角度，記錄華富邨的歷史與人情，分析空間設計並展望將來。我們希望通過這系列文章，回顧華富邨設計的原點，理解居民生活與社區空間及居住單位的關係，審視過去半世紀的轉變並提出對新華富邨的啟示。

文˙ 黃培烽 列斯大學社會學及社會政策學院講師、麥詠詩 香港大學建築學院園境建築學部高級講師

{ 圖 } 受訪者提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 朱建勳

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