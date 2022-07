ways of seeing：英首個訪華使團無功還 翻譯誤大事？

「馬戛爾尼1793年來到中國為何重要?這是英國第一個派來中國的使團,他當時提出很多要求,全部都被拒絕,有些歷史學家甚至認為鴉片戰爭爆發與此有關,因為如果他的要求被接納,後面未必有多場戰爭,當然歷史是沒所謂如果的。」王宏志在書展期間到中大出版社攤位談新書,說到這個使團用為乾隆賀壽之名到訪中國的細節、影響等,一直是熱門的歷史研究題目,「看來看去發覺漏了一個很重要的問題,就是翻譯」。

副使12歲兒充翻譯 乾隆賞荷包

「馬戛爾尼使團此個案,在這特殊歷史時空之下,產生一個有趣的翻譯現象。」當時在廣州已有外商,自然也有一班華人做「通事」,幫他們與中國人溝通,但通事以協調兩方做生意為主,識講不識寫,而且還自創Cantonese English,混雜了葡語、印地語、馬拉語;防夷規條後來更演變至外商犯錯,就拉通事來打,可想而知他們大有機會亂譯或譯出討好官員的版本,對使團來說不是合適人選。

使團副使斯當東(George Leonard Staunton)很努力找譯者,找來找去,最後在那不勒斯(又譯拿坡里,今意大利城市)找到,而且是中國人。當地有一所專門訓練中國人傳道的修道院,剛巧有4人差不多是時候回國去了,不過他們懂得中文與拉丁文,卻不諳英文。兩人充當譯員,在出發前已翻譯國書和禮品清單,另兩人順便跟船,後來只有李自標一人隨團到北京,其他人都在澳門離開。有個少年趁機學不少中文,就是副使兒子小斯當東(George Thomas Staunton),「他絕對是語言天才,12歲識多種語言。其時翻譯很麻煩,英國人講英文,再由一個人將英文譯為拉丁文,讓中國傳教士把拉丁文譯為中文,兜一個圈,每句說話幾重翻譯,乾隆就覺得很煩,問有沒有人識中文?於是就由小斯當東與他直接對話」。哄得中國皇帝龍顏大悅,賞賜布、茶葉、荷包等,斯當東還因此解釋過兒子得到荷包,在東方國家來說比其他禮物更珍貴。

小斯當東寫下的紀錄成為考證這段歷史的重要線索。這次使團訪華留下了一個懸念,究竟他們有沒有向乾隆行叩頭之禮?從少年的話也能窺探一二,王宏志說:「小斯當東由他上船到離開都有紀錄,說到叩頭,他有一句很有趣的說話,說we went upon one knee and bowed our heads down to the ground,頭去到地下,但日記為手稿,見到to the ground被劃去,大部分研究者相信是小朋友唔識講大話,所以照寫,但爸爸身為副使覺得傳回去可不行,就刪掉。」

至嘉慶年間的1816年,小斯當東已長大,成為該次使團的副使,「嘉慶便認為你上次來都叩了頭,為何今次不叩?但問到他時,他回答是很久以前的事了,已不記得」。但王宏志指出他作為語言天才,說不記得這歷史一幕不太合理,「我比較相信台灣中研院黃一農老師的說法,是有兩個場合」。據黃一農考究,英使在入覲時行略改的中式禮節,雙膝跪3次俯首鞠躬,而到遞國書時就用英式禮節單膝跪地,沒行吻手禮。

英國送禮60件 翻譯「出術」變19件

乾隆見英國人遠道而來,一心期待會收到厲害的貢品,可是後來卻評「貢使張大其詞,以自炫其奇巧」,是不是乾隆不識寶?王宏志從翻譯看到溝通不良可能是其中一個令皇帝失望的原因。「英國人帶禮品過來有特別目的,所選的全是最新科技成品,目的是讓中國人知道,我們的科技發展有多強大。」馬戛爾尼是細心想過的,帶到中國的東西要夠新奇,從來未在當地賣過,令乾隆見識到英國國王的智慧、英國的富強,曾打算過送蒸汽機、望遠鏡、油畫等,最終帶去的禮品總值15,610鎊。

乾隆當然看不懂英文或拉丁文的禮品清單,他很有機會看的是英國人提供的中譯版本,而清單第一項,是「壹座大架仔」,以及補充「西音布蠟尼大利翁」,馬戛爾尼更形容找遍全歐洲都不會找到這樣的東西,清單內容在名字之後又解釋,「乃天上日月星辰及地裘之全圖」、「依天文地理之規矩幾時該遇着日失月失及星辰之失,俱顯現于架上」。什麼是一個大架「仔」,又能看到日失月失?原來是Planetarium,天體儀;日失月失是指日食月食。另外王宏志亦解開一個謎題,為何在英文清單有60份禮物,中文只有19件?其實是譯者花了心思做壞事,將禮物分成一組組,如將第19至39項譯為「第十件雜樣印畫圖像」,又為包括幾件禮物的組合加個「等」字,如「第九件等禮物」,抄來抄去,在清宮檔案版本刪去「等」;和珅啟奏版本就變成「英吉利國恭進貢品十九件」,件數看上去大縮水。乾隆在讀到清單之前,態度仍不錯,發上諭指示天津官員要不亢不卑地款待英國貢使,可是讀完清單後批評英國人「吹水」,說「自為獨得之秘,以誇炫其製造之精奇」。

王宏志說:「這些翻譯問題,背後是有嚴重後果的,不是單單譯不到,而是有很多信息互相傳遞不到。」而翻譯得罪乾隆的地方,可不止禮品尷尬的音譯可能帶來的誤解。

欽差定貢使? 兩國用字見分歧

英國使團自備的國書中譯本,過去缺乏考究,「在這本書快要出版時,我們找到了這個譯本,收在英國皇家檔案館」。王宏志比對清宮所藏的中文版本與這份由英國人預備的中譯本,就發現有另一差異,英國版本對於馬戛爾尼及斯當東兩名使者,稱為「第一欽差」和「第二欽差」,乾隆看到後批示不應用欽差,應該用「貢使」,「這看似是很小的翻譯問題,但涉及的是兩個國家的地位,反映未碰面已開始有一種角力」。

中方與英方收藏的英國國書中譯版本不一,英方譯本多次提到「兩國」,強調其與中國的平等地位,而清廷軍機處的譯文就是一篇恭敬的貢文。英國使團找中國人來當譯者,乾隆時要看懂外文則反過來靠西方傳教士,這樣靠得住嗎?「馬戛爾尼帶過來的是中國人,大抵表現上對英國人是忠誠的,因為他們都很年輕就去意大利,認同西方文化也不出奇;而歐洲傳教士到中國自明末一直都有,開頭可以傳教,到後來康熙開始禁教,就留在朝廷工作,其中一個很大功能是做外交翻譯,不過他們是來自歐洲不同國家的人,首先是對自己國家忠誠,而朝廷也不笨,不是完全信任他們的,有個做法是找一個傳教士譯了之後,再找另一個傳教士再譯。」

王宏志認為中方雖有自己的譯本,但有充分理由相信乾隆也看過英方呈上的中文版本,因為他發出敕諭拒絕國書的要求,是與軍機處譯文同一日發出,可證乾隆應該已經看過英方的國書中譯,乾隆清晰地回應英國國書:「至爾國王表內,懇請派一爾國之人住居天朝,照管爾國買賣一節,此則與天朝體制不合,斷不可行。」

敕諭中譯英 淡化天朝思想

這次使團與中國第一次官式碰頭,似乎無功而還,但馬戛爾尼一行仍覺得是成功的,算是好來好去,和與官員私下談好能改善中國的通商環境。英國人去一趟中國感受如何,在翻譯中也能知道。見面後,乾隆的敕諭就是禮貌上「回信」給英國國王喬治三世,而在馬戛爾尼呈送東印度公司的譯文中,可看到譯者動了一些手腳。「乾隆的敕諭被譯作英文時,其天朝思想是淡化了的。」書中一個例子是敕諭開頭談及這次英國使團來華:

「咨爾國王,遠在重洋,傾心向化,特遣使恭齎表章,航海來庭,叩祝萬壽。」

翻譯為:

Notwithstanding you reside, O King, beyond many Tracts of Seas, prompted by

the urbanity of your Disposition, you have vouchsafed to send me an

Ambassador, to congratulate me upon my Birthday.

由英國國王「傾心嚮化」的順服,變成只是他出於溫文優雅之風派出使者來賀壽,王宏志指出vouchsafed一字更有處於上位向下賜與的意思。另外乾隆也回道,看過英國國書後,「具見爾國王恭順之誠,深為嘉許」,即讚賞英國國王很乖,在馬戛爾尼譯本中,「恭順之誠」就變為一份好意關心,your good Will and Regard for me;「嘉許」變作感謝,return you my thankful acknowledgements。

「但到第二個使團(1816年)把嘉慶的敕諭譯作英文時,天朝思想卻被加強。第一次馬戛爾尼雖然提出要求沒被批准,但關係是好的,乾隆很優待他們,亦給他們很多禮物;第二次肯定是失敗,皇帝都見不到,去到北京就被趕走。所以英國人回去說我無法完成任務,但責任在哪?就指向中國人,都是因為他們有天朝思想,所以譯文就刻意加強這點,讓英國人覺得怎可這樣對待我們,這也是翻譯的政治。」

不訓練譯者 談判處下風

王宏志現研究外交翻譯,不止馬戛爾尼訪華使團,後續鴉片戰爭,以至簽訂《南京條約》,他都從翻譯中再細看歷史,「清朝一直以來沒訓練自己的譯者,在《南京條約》談判就最清楚,由英國人主導,因為中國人沒一個可講兩種語言的人,談判是用中文沒錯,清朝的官員覺得很方便,但他們根本不知人家在做什麼。去到第二次鴉片戰爭之後,1860年簽《北京條約》,到1862年在北京成立同文館,第一次訓練通曉歐洲語言的外交譯者,已隔差不多一個世紀,沒有自己的翻譯人員進行外交,係咪好蝕底呢?在所有事上處於被動位置,別人告訴你什麼就是什麼,不說的話你便不知道,刻意隱瞞你又不知,扭曲了又不知,這就是翻譯問題重要的地方」。

了解這一節歷史的翻譯,王宏志說未必對這件事有截然不同的理解,「因為對馬戛爾尼使團事件的詮釋有很多研究,有些是從文化角度,說是兩國文化碰撞;有些是從兩國政治說起,一個是正在擴張的國家,一個是古老大國,甚至有人會將矛頭指向乾隆,說他天朝思想,不知英國人已來到門口,原來世界已轉變,令中國失去與世界接軌的機會,有些就說乾隆早已看通,想擋住英國人。看翻譯不一定會帶出很不一樣的詮釋,但起碼解釋到很多我們以前不知為何會那樣發生的事。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 香港中文大學出版社提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

