ways of seeing：英首個訪華使團無功還 翻譯誤大事？

「馬戛爾尼1793年來到中國為何重要？這是英國第一個派來中國的使團，他當時提出很多要求，全部都被拒絕，有些歷史學家甚至認為鴉片戰爭爆發與此有關，因為如果他的要求被接納，後面未必有多場戰爭，當然歷史是沒所謂如果的。」王宏志在書展期間到中大出版社攤位談新書，說到這個使團用為乾隆賀壽之名到訪中國的細節、影響等，一直是熱門的歷史研究題目，「看來看去發覺漏了一個很重要的問題，就是翻譯」。

副使12歲兒充翻譯 乾隆賞荷包

「馬戛爾尼使團此個案，在這特殊歷史時空之下，產生一個有趣的翻譯現象。」當時在廣州已有外商，自然也有一班華人做「通事」，幫他們與中國人溝通，但通事以協調兩方做生意為主，識講不識寫，而且還自創Cantonese English，混雜了葡語、印地語、馬拉語；防夷規條後來更演變至外商犯錯，就拉通事來打，可想而知他們大有機會亂譯或譯出討好官員的版本，對使團來說不是合適人選。

使團副使斯當東（George Leonard Staunton）很努力找譯者，找來找去，最後在那不勒斯（又譯拿坡里，今意大利城市）找到，而且是中國人。當地有一所專門訓練中國人傳道的修道院，剛巧有4人差不多是時候回國去了，不過他們懂得中文與拉丁文，卻不諳英文。兩人充當譯員，在出發前已翻譯國書和禮品清單，另兩人順便跟船，後來只有李自標一人隨團到北京，其他人都在澳門離開。有個少年趁機學不少中文，就是副使兒子小斯當東（George Thomas Staunton），「他絕對是語言天才，12歲識多種語言。其時翻譯很麻煩，英國人講英文，再由一個人將英文譯為拉丁文，讓中國傳教士把拉丁文譯為中文，兜一個圈，每句說話幾重翻譯，乾隆就覺得很煩，問有沒有人識中文？於是就由小斯當東與他直接對話」。哄得中國皇帝龍顏大悅，賞賜布、茶葉、荷包等，斯當東還因此解釋過兒子得到荷包，在東方國家來說比其他禮物更珍貴。

小斯當東寫下的紀錄成為考證這段歷史的重要線索。這次使團訪華留下了一個懸念，究竟他們有沒有向乾隆行叩頭之禮？從少年的話也能窺探一二，王宏志說：「小斯當東由他上船到離開都有紀錄，說到叩頭，他有一句很有趣的說話，說we went upon one knee and bowed our heads down to the ground，頭去到地下，但日記為手稿，見到to the ground被劃去，大部分研究者相信是小朋友唔識講大話，所以照寫，但爸爸身為副使覺得傳回去可不行，就刪掉。」

至嘉慶年間的1816年，小斯當東已長大，成為該次使團的副使，「嘉慶便認為你上次來都叩了頭，為何今次不叩？但問到他時，他回答是很久以前的事了，已不記得」。但王宏志指出他作為語言天才，說不記得這歷史一幕不太合理，「我比較相信台灣中研院黃一農老師的說法，是有兩個場合」。據黃一農考究，英使在入覲時行略改的中式禮節，雙膝跪3次俯首鞠躬，而到遞國書時就用英式禮節單膝跪地，沒行吻手禮。

英國送禮60件 翻譯「出術」變19件

乾隆見英國人遠道而來，一心期待會收到厲害的貢品，可是後來卻評「貢使張大其詞，以自炫其奇巧」，是不是乾隆不識寶？王宏志從翻譯看到溝通不良可能是其中一個令皇帝失望的原因。「英國人帶禮品過來有特別目的，所選的全是最新科技成品，目的是讓中國人知道，我們的科技發展有多強大。」馬戛爾尼是細心想過的，帶到中國的東西要夠新奇，從來未在當地賣過，令乾隆見識到英國國王的智慧、英國的富強，曾打算過送蒸汽機、望遠鏡、油畫等，最終帶去的禮品總值15,610鎊。

乾隆當然看不懂英文或拉丁文的禮品清單，他很有機會看的是英國人提供的中譯版本，而清單第一項，是「壹座大架仔」，以及補充「西音布蠟尼大利翁」，馬戛爾尼更形容找遍全歐洲都不會找到這樣的東西，清單內容在名字之後又解釋，「乃天上日月星辰及地裘之全圖」、「依天文地理之規矩幾時該遇着日失月失及星辰之失，俱顯現于架上」。什麼是一個大架「仔」，又能看到日失月失？原來是Planetarium，天體儀；日失月失是指日食月食。另外王宏志亦解開一個謎題，為何在英文清單有60份禮物，中文只有19件？其實是譯者花了心思做壞事，將禮物分成一組組，如將第19至39項譯為「第十件雜樣印畫圖像」，又為包括幾件禮物的組合加個「等」字，如「第九件等禮物」，抄來抄去，在清宮檔案版本刪去「等」；和珅啟奏版本就變成「英吉利國恭進貢品十九件」，件數看上去大縮水。乾隆在讀到清單之前，態度仍不錯，發上諭指示天津官員要不亢不卑地款待英國貢使，可是讀完清單後批評英國人「吹水」，說「自為獨得之秘，以誇炫其製造之精奇」。

王宏志說：「這些翻譯問題，背後是有嚴重後果的，不是單單譯不到，而是有很多信息互相傳遞不到。」而翻譯得罪乾隆的地方，可不止禮品尷尬的音譯可能帶來的誤解。

欽差定貢使？ 兩國用字見分歧

英國使團自備的國書中譯本，過去缺乏考究，「在這本書快要出版時，我們找到了這個譯本，收在英國皇家檔案館」。王宏志比對清宮所藏的中文版本與這份由英國人預備的中譯本，就發現有另一差異，英國版本對於馬戛爾尼及斯當東兩名使者，稱為「第一欽差」和「第二欽差」，乾隆看到後批示不應用欽差，應該用「貢使」，「這看似是很小的翻譯問題，但涉及的是兩個國家的地位，反映未碰面已開始有一種角力」。

中方與英方收藏的英國國書中譯版本不一，英方譯本多次提到「兩國」，強調其與中國的平等地位，而清廷軍機處的譯文就是一篇恭敬的貢文。英國使團找中國人來當譯者，乾隆時要看懂外文則反過來靠西方傳教士，這樣靠得住嗎？「馬戛爾尼帶過來的是中國人，大抵表現上對英國人是忠誠的，因為他們都很年輕就去意大利，認同西方文化也不出奇；而歐洲傳教士到中國自明末一直都有，開頭可以傳教，到後來康熙開始禁教，就留在朝廷工作，其中一個很大功能是做外交翻譯，不過他們是來自歐洲不同國家的人，首先是對自己國家忠誠，而朝廷也不笨，不是完全信任他們的，有個做法是找一個傳教士譯了之後，再找另一個傳教士再譯。」

王宏志認為中方雖有自己的譯本，但有充分理由相信乾隆也看過英方呈上的中文版本，因為他發出敕諭拒絕國書的要求，是與軍機處譯文同一日發出，可證乾隆應該已經看過英方的國書中譯，乾隆清晰地回應英國國書：「至爾國王表內，懇請派一爾國之人住居天朝，照管爾國買賣一節，此則與天朝體制不合，斷不可行。」

敕諭中譯英 淡化天朝思想

這次使團與中國第一次官式碰頭，似乎無功而還，但馬戛爾尼一行仍覺得是成功的，算是好來好去，和與官員私下談好能改善中國的通商環境。英國人去一趟中國感受如何，在翻譯中也能知道。見面後，乾隆的敕諭就是禮貌上「回信」給英國國王喬治三世，而在馬戛爾尼呈送東印度公司的譯文中，可看到譯者動了一些手腳。「乾隆的敕諭被譯作英文時，其天朝思想是淡化了的。」書中一個例子是敕諭開頭談及這次英國使團來華：

「咨爾國王，遠在重洋，傾心向化，特遣使恭齎表章，航海來庭，叩祝萬壽。」

翻譯為：

Notwithstanding you reside, O King, beyond many Tracts of Seas, prompted by

the urbanity of your Disposition, you have vouchsafed to send me an

Ambassador, to congratulate me upon my Birthday.

由英國國王「傾心嚮化」的順服，變成只是他出於溫文優雅之風派出使者來賀壽，王宏志指出vouchsafed一字更有處於上位向下賜與的意思。另外乾隆也回道，看過英國國書後，「具見爾國王恭順之誠，深為嘉許」，即讚賞英國國王很乖，在馬戛爾尼譯本中，「恭順之誠」就變為一份好意關心，your good Will and Regard for me；「嘉許」變作感謝，return you my thankful acknowledgements。

「但到第二個使團（1816年）把嘉慶的敕諭譯作英文時，天朝思想卻被加強。第一次馬戛爾尼雖然提出要求沒被批准，但關係是好的，乾隆很優待他們，亦給他們很多禮物；第二次肯定是失敗，皇帝都見不到，去到北京就被趕走。所以英國人回去說我無法完成任務，但責任在哪？就指向中國人，都是因為他們有天朝思想，所以譯文就刻意加強這點，讓英國人覺得怎可這樣對待我們，這也是翻譯的政治。」

不訓練譯者 談判處下風

王宏志現研究外交翻譯，不止馬戛爾尼訪華使團，後續鴉片戰爭，以至簽訂《南京條約》，他都從翻譯中再細看歷史，「清朝一直以來沒訓練自己的譯者，在《南京條約》談判就最清楚，由英國人主導，因為中國人沒一個可講兩種語言的人，談判是用中文沒錯，清朝的官員覺得很方便，但他們根本不知人家在做什麼。去到第二次鴉片戰爭之後，1860年簽《北京條約》，到1862年在北京成立同文館，第一次訓練通曉歐洲語言的外交譯者，已隔差不多一個世紀，沒有自己的翻譯人員進行外交，係咪好蝕底呢？在所有事上處於被動位置，別人告訴你什麼就是什麼，不說的話你便不知道，刻意隱瞞你又不知，扭曲了又不知，這就是翻譯問題重要的地方」。

了解這一節歷史的翻譯，王宏志說未必對這件事有截然不同的理解，「因為對馬戛爾尼使團事件的詮釋有很多研究，有些是從文化角度，說是兩國文化碰撞；有些是從兩國政治說起，一個是正在擴張的國家，一個是古老大國，甚至有人會將矛頭指向乾隆，說他天朝思想，不知英國人已來到門口，原來世界已轉變，令中國失去與世界接軌的機會，有些就說乾隆早已看通，想擋住英國人。看翻譯不一定會帶出很不一樣的詮釋，但起碼解釋到很多我們以前不知為何會那樣發生的事。」

文˙ 曾曉玲

{ 圖 } 香港中文大學出版社提供

{ 美術 } 張欲琪

{ 編輯 } 王翠麗

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