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2022年7月31日星期日
星期日生活
停在某一刻的時鐘：記MIRROR紅館演唱會
目擊者的痛苦
一支筆／一張白紙／學習好好照顧自己
周日話題：巨屏天降誰之過？
星期日現場：7．21案：在漫長審訊中做好味便當
誰人日記：白癡
開門讀書：歷史的交織
什麼人訪問什麼人：林道群專訪：一張30年的書單
黑心年代：蠢藥
圖文城市：試筆紙
白路逆行手記
同場加映：《智齒》：一齣很好的電影評論教材
放心寫作：不完美的身體
阿貓阿狗：#152 絕處
自吹自擂：《神探大戰》替天行道的期望管理
對號入座：偶然仰望天空……電影節佳作略談
家明雜感：西部世界的最後梟雄——森畢京柏
影片簡評
咩世界：第349期 ／畢業
單元連載：香港書9
單元連載：記展覽《過千山過千海》
星期日文學‧有言畢竟勝無言——讀《余英時詩存》小識
{治療創傷達人}黃宗顯 負面情緒不一定強轉正面 陪PTSD患者走一段路
料理分子：萬能便利店員 萬能甜酸辣汁
無定向學堂：從寡佬恩物到打邊爐必備 涼茶百年進化史
ways of seeing：英首個訪華使團無功還 翻譯誤大事？
街知巷聞：一幢大樓滿足所有願望 「市鎮中心」何以能凝聚社區？
未來城市：走在髮禁風波之前 香港有間「無校規」書院
白路逆行手記
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【明報專訊】「不被情緒和環境所影響，專注地履行助產士的使命。外表冷酷，工作時卻抱着一團熱火，心無旁騖，醫院才是最自在的地方。看到產婦和寶寶的時候，觸動到最柔軟的內心，成了心裏最大的療癒！」
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停在某一刻的時鐘：記MIRROR紅館演唱會
目擊者的痛苦
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