星期日現場：7．21案：在漫長審訊中做好味便當

嘉聰（化名）和拍檔一年多前創業，經營一間台式便當小店，生意不錯。他介紹盛惠64元的黑糖豬軟骨便當，是花足足10小時熬製豬軟骨，「我們無論配菜和肉，都是自己醃自己製作，有時間有心機去煮。豬軟骨食過入口有啲溶的感覺，唔似出面坊間好多食完會黐牙，因為嚡晒老晒。我們是慢火煮，有番應該有的口感，膠有膠的位，肉有肉的位」。他恍如食神上身，我親身試食，的確又腍又入味，但物理上肉屑仍然會「攝牙罅」，不知道怎樣不「黐牙」？（這問題我只放在心上）

他又自豪地說：「我們是無味精的餐廳，歡迎你入去廚房搵，睇吓搵唔搵到味精。我畀晒啲買貨單你搵，搵吓有無味精呢兩隻字。你入到廚房睇，可以見到個架，有20種的香料喺度。相對成本貴啲，我哋醃嘢唔落味精，全部都係天然香料。」他數一數，有花椒粒、黑椒粒、白胡椒粒、八角、櫻花蝦仔、芫荽籽等等。

這位食神其實識講不識煮，在樓面一個人一腳踢，收銀落單樓面抹枱，但他對食物的熱愛，成為他在煎熬中的寄託。如果你是熟客，你看看收銀櫃下有一個破舊的橙色環保袋，入面原來有幾百頁的控罪資料，足有電話簿厚。當店內無生意，嘉聰便會拿出來「刨書」，所以封面也有一大片黃色的湯汁，紙張也皺皺的，被翻被揭過無數次。嘉聰尷尬地笑，法律文件也弄髒了。

2020年的案件待2023年開審

翻查資料，警方在2020年8月26日拘捕13人，包括7．21當晚被打傷流血的前立法會議員林卓廷。當中7人扣押約30小時後帶上法庭，被控7．21當晚涉嫌「參與暴動」。7人年齡由26歲至43歲不等，有銀行副總裁、社工、廚師、電器技工等等，其中一人就是嘉聰。他說當日被捕的情况仍歷歷在目：父親站在家裏鐵閘前目送他離開；他被押返警署時，警員全體站起拍掌；到上庭時他被鐵鏈纏腰，由警員拖着鐵鏈上庭；還有，他們一班被告誰在痛哭、誰在道歉、誰在難過，他都一一記住了。他說沒想過當日被捕的人，會再有人被控。7．21三周年後，42歲會計師上星期被控涉嫌「參與暴動」，成為第8名「非白衣人」被告。

他們7名被告在2020年8月27日於西九裁判法院提堂，到年底再訊轉介至區域法院2021年1月5日提訊，即在轉介階段耗時131天。區域法院於2021年1月5日首次提訊，之後幾次再訊，最終定於2023年3月27日正式開審，即在區域法院另外要用811天輪候審訊。兩級法院在正審前總耗時942天，近三年之多，在無罪假定原則下，被告卻一直被限制人身自由，沒收旅遊證件，定時到警署報到等等。

嘉聰說長近三年的司法程序，不足為外人道。他從一位無案底的良好公民，一晚間變成疑犯，只在保釋下享有自由，「我現在連衝紅燈都唔敢，去獻花唔敢，做任何嘢都要好小心，唔可以行差踏錯，雖然我覺得自己被捕都唔係錯」。他說自己沒有了未來，無從計劃，曾經也是打散工一日過一日，每星期去警署報到，情緒有憤恨有低落的階段，然後他慢慢爬起身。他毫不羞愧地讚揚自己：「我成日都用強大來形容自己的心態，天生的，有種打不死的精神。」

在不知誰主真相的時代，他努力主宰自己。在被捕近一年後，嘉聰找到拍檔一起開店創業，做自己熱愛的飲食業。他沒有向客人透露自己牽涉暴動案，默默地做好食物和服務，希望餐廳上軌道後有穩定收入，能一直給媽媽家用。

輪候日數超出目標7倍

漫長的輪候絕非司法機構的目標。《基本法》第八十七條列明：「任何人在被合法拘捕後，享有盡早接受司法機關公正審判的權利，未經司法機關判罪之前均假定無罪」。司法機構有為各級法院的輪候時間訂下目標。翻查每年的《香港司法機構年報》，區域法院的平均輪候時間目標僅為100天（由被告人首次在區域法院提訊至聆訊），但7．21「非白衣人」案在區院輪候時間達811天，超出目標7倍之多。不計個別個案，整體上，2021年區院平均輪候時間也要287天，超出目標約2倍（詳情見附表）。

留意上述數據忽略了案件在裁判法院轉介的131天，因為《香港司法機構年報》並沒有就裁判法院轉介上級法院的時間訂下目標，甚至無數據顯示。例如47人案去年3月1日在裁判法院提堂，經歷多次押後和提訊，雖已交付高等法院但仍未有審期，假設今年底開審便已耗時六百幾日，假設明年年中開審便是八百幾天，而案中多名被告不獲保釋還押，但這些在轉介階段的輪候日子均不會計算在年報的統計中。

回到7．21「非白衣人」案，嘉聰說理解社會運動積壓太多案件，法庭負荷太重。他說印象中控辯雙方和法庭也很忙碌，很難夾期，庭上曾經討論過在2022年尾審訊，但撞上林卓廷另一宗案件的審訊，才改至2023年。

怕真相隨時間消逝

有大律師擔心延遲審訊造成不公，在沒有保釋的情况下是「未審先囚」，在有保釋下也是限制被告的人身自由，令被告心理長期承受負擔，而最大問題是影響審訊：「你去到審訊，證人的記憶，證物證據的保存，其實隨時間會fade out，所以呢個更關鍵，係去到案件justice的問題。你隔咗三年再問，佢已經唔記得，真係唔記得，對於法院要去盡力搵真相，究竟事實係點，其實係一個好唔理想的情况。」她認為現實上，香港的司法系統根本無法應付如此龐大的檢控量，不夠法院，不夠法律工作人員，加上有時候控方先檢控後搜證再不停申請押後，造成遲來的公義不是公義了。

司法機構回應記者查詢表示，整體輪候時間未能達標，主要的原因是與2019年的社會事件和《國安法》相關的案件「大幅激增」，這些案件較複雜，牽涉眾多被告、法律代表、傳媒人士和旁聽公眾，並牽涉大量呈堂證供和錄像，往往需20至30日以上的審訊日數，加上公共衛生情况的影響，而輪候時間取決於多項因素，當中許多並非司法機構所能控制，例如執法機關進行調查及搜證、被告人申請法律援助等。

發言人又指，雖然司法機構並沒統計在裁判法院移交上級法院所需的處理時間，但他們在2021年9月做過一次分析，指當時區院已審結約90宗社會事件案，相關案件在裁判法院處理的時間中位數為約100天，較一般刑事案長，主要跟上述原因有關。司法機構重申一直多管齊下改善，包括增聘法官和委任暫委法官，改建法庭，以及積極管理案件，例如按案件的實際情况編訂切實可行的時間表並監察案件進度，和鼓勵訴訟方互相合作。

做自己的老闆做到最後一天

法庭內漫長的審訊，無聲無息，香港繼續車水馬龍，人來人往。7．21襲擊案三年，主流媒體幾乎也沒有報道，只剩下社交媒體的「噪音」，只剩下元朗港鐵站大批駐守的警員。7．21當晚「無警時分」的爭議，要求成立獨立調查委員會的訴求，似乎也成為「那些已過去的事件，已經無人再提起的字眼」了。

嘉聰現在每天繼續開檔，繼續如常生活，因為小店生意好竟遇上業主加租一萬元，他忙着為生活為生意煩惱。不過身體也知道審訊愈來愈逼近，他濕疹爆發，雙手手臂也甩皮紅腫，受訪時忍不住不停搲，「愈近審訊，愈大壓力，無形的壓力，開始覺得倒數了，時日無多」。他說最感恩是家人的支持，雖然父親至今覺得他有錯，他用化名受訪就是不想父親被同事取笑「個仔係曱甴」，但始終一家人都走在一起，一起面對。他自己亦會堅持過好每一天，「就算遲吓上庭朝九晚五都好， 夜晚一樣會返嚟堅守崗位」。做自己的老闆做到最後一天。

後記：7．21三年，主流媒體的周年報道益發絕迹，但網上浮現更多認真的報道和製作。例如兩位前《眾新聞》記者也開獨立平台，製作影像記錄，在沒有機構下，以個人之力參與記憶與遺忘的抗爭。

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文˙鄭思思

編輯•林曉慧

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