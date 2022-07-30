16.9mm電競筆電「纖」滅敵人

【明報專訊】想要纖薄的電競級筆電，Lenovo Legion Slim 7應該可滿足大家的欲望。作為Lenovo Legion系列最薄、最輕便的16吋電競級筆電，它配備最新的AMD Ryzen 7 6800H Processor處理器、AMD Radeon RX6800S顯示卡，機身卻只重2kg及厚16.9mm，於電競級筆電而言算是非常輕巧纖薄。它內置99.99Wh特大容量電池，也對應USB Type-C快速充電（由0%至50%電量只需30分鐘），續航力亦非常出眾。另外，內置的Lenovo遊戲平台Legion Arena，可整合用家安裝的所有PC遊戲，並連接到流行遊戲平台和網上商店，締造一個無縫的遊戲體驗。