西九表演藝術季 極光現香港 粵劇玩科技

機械人羅家英做大戲

藝術科技節「藝創明天」，節目涵蓋多個表演藝術範疇，可能最令觀眾意外的，會是在戲曲應用藝術科技。在粵劇大老倌羅家英及西九文化區管理局表演藝術主管（戲曲）鍾珍珍聯合導演的粵劇作品《開心穿粵》，將以「穿梭時空」為題，並引入以人工智能程式操作的機械人，能仿照羅家英的面部表情、聲線及姿態，與茶館新星劇團團員「同台演出」。

「藝創明天」其他節目，包括「表演未來系列」兩個作品《白日》及《遙距現場》，舞蹈節目Phygital D及盤彥燊《鳴》等。特別要留意本地策展人及研究員鍾亦琪策劃的一系列戶外節目，其中在明年2至3月，將在西九設置大型戶外環境裝置Borealis，能「把北極光帶來香港」，作品由瑞士藝術家Dan Acher創作，曾於澳洲阿德萊德、英國倫敦塔等地展出。

局方指2020年至今，逾1400場表演及活動取消或延期，不少節目因疫情延至今個藝術季才上演。當中最矚目非音樂劇《大狀王》莫屬，2019年預演後，首演日期由2020年延至今年，其間演員仍繼續排練。故事講述廣東狀王方唐鏡助紂為虐，惹來厲鬼纏身，需要為鬼魂的心上人翻案。表演藝術行政總監譚兆民表示，在音樂劇長遠發展方面，因應2024年落成的​​演藝綜合劇場，考慮籌備中型及小型音樂劇。

記者認為今年戲曲及舞蹈作品較精彩。新舞蹈節目Phygital D將於9月上演，署理當代表演藝術主管張月娥指Phygital此名代表physical及digital的融合，節目延伸自3年前與日本藝術家梅田宏明的合作，他的作品《密不可分》今次將在香港現場表演；同時亦有內地新媒體藝術家陸揚，以及本地藝術家曾翠珊、陳偉洛等人，帶來以多媒體裝置、動態捕捉、虛擬實境體驗等創作的舞蹈。

西九首個流行音樂節

戲曲範疇的小劇場戲曲節2022，將有兩齣本地創作，包括由《文廣探谷》得獎班底創作的全新故事《奉天承運》（預演），故事從一道聖旨開始，但未頒完聖旨就有命案發生，用較現代方法開展劇情，由此探討「命運是否天注定」，還會邀請聾啞演員參演。另一齣為羅家英首部小劇場粵劇獨腳戲《修羅殿》，是他受《羅生門》啟發的創作，屆時羅家英將一人分飾多角，有男有女，而且會加入多媒體如燈光、音響等互動安排，與《開心穿粵》同樣新穎。

音樂方面有全新的WestK Pop節，是西九文化區首個以流行音樂為主題的音樂節，據譚兆民指考慮以1980至1990年代的懷舊金曲，以呼應M+的「香港：此地彼方」展覽。教育及拓展主管（表演藝術）譚慧珊則介紹今年將有「起舞@西九」計劃，安排舞者組成「起舞達人」團隊，與遊人互動，再即場串連演繹遊人們參與創作的舞蹈作品，此為全年定期舉行之節目。

問到劉祺豐離開後，表演藝術主管（戲劇）的空缺何時補上，譚兆民回答指部門之後內部調整，把戲劇、舞蹈和音樂3個範疇組合，成為以「當代表演藝術」為主的更大團隊；之前負責舞蹈部門的張月娥，擔任署理當代表演藝術主管，暫時不會有負責「戲劇」的主管。譚兆民補充，21世紀藝術範疇更廣，界線模糊，回應將來的藝術需要。他亦透露將與西九不同場地合作，例如與M+討論明年3至4月舉辦音樂節，自由爵士音樂節可能於竹翠公園辦收費節目。●

西九文化區表演藝術季2022至2023

日期︰2022年7月至2023年6月

網址︰https://bit.ly/3OvivZh

文：胡筱雯

美術：謝偉豪

編輯：朱建勳