巴域街考古 賞半世紀中西合璧教堂

路程大致從聖方濟各英文小學旁出發，漫步至美荷樓完結。先參觀位於聖方濟各英文小學旁邊的聖方濟各堂，「香港探古」版主Nicky介紹，它暫時未獲古物諮詢委員會評級，但早於1956年建成，屬於中華文藝復興建築風格的香港天主教教堂，既展現圓拱美學，亦有橙紅色中式瓦頂，中西合璧的風格加上保存良好，值得一看。

「重生」老餅店嘗雞仔餅

附近已超過60年歷史的石硤尾健康院，同樣未獲古物諮詢委員會評級。它為石硤尾邨居民而設，建築採用本港現代主義建築風格，設計着重功能和簡單線條。原址將重置社區健康中心，現時不能進院內，要觀賞外觀就趁現在。

沿途看見石硤尾邨，大部分於後期經過重建，唯獨於巴域街70號、於1954年建成的美荷樓，是香港最早期及現時僅存的H形6層徙置大廈，獲古物諮詢委員會評為二級歷史建築。美荷樓於2013年活化成美荷樓青年旅舍及美荷樓生活館，現時生活館有改善工程，預計今年第4季完工，暫未能入內參觀，但可前往公共位置及最近重開的美荷樓的四十一雅座，後者擺放4隻舊式公園的搖搖馬擺設，打卡一流。順帶一提，巴域街沿途有不少著名老店，其中一間是最近重開的均香餅家，位於巴域街北河街交界附近。新舖地面保留舊式綠色紙皮石，招牌雞仔餅依然外脆內軟，必吃！●

● Info

石硤尾健康院

地址：巴域街2號

聖方濟各堂（石硤尾街）

地址：石硤尾街58號

美荷樓生活館

地址：巴域街70號石硤尾邨41座YHA美荷樓青年旅舍地下

均香餅家

地址：北河街203號地舖

[好去處]