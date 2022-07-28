local mode：資深時裝人開二手網店 為名牌服飾尋找第二春

在愛情關係中，有人會說「喜歡，但並不一定要擁有」，這個道理亦可以套用於時裝上。香港資深時裝人Ning Lau及她的拍檔May Chang，因為工作關係，總會「遇上」一件又一件喜歡的服飾。要擁有所有心愛的它們，在實際情况下幾乎沒有可能，尤其在香港這個寸金尺土的地方，怎樣放置一大堆衣服手袋，絕對是一大難題。因此兩人便在去年創辦網上二手店Second Life。

讓迷你倉內服飾「重見天日」

談到創辦Second Life的原因，對很多時裝人而言，可說是「似曾相識」。創辦人之一的May Chang娓娓道來：「我和合伙人（Ning Lau） 自小就喜歡時裝，畢業後一直從事時裝或潮流相關行業。我們經常買衫，有時是為拍攝工作，更多時候是『病態式』買上癮，然後大家買到需要租用迷你倉擺放時裝、飾物等。」結果一場疫情，為她們與「舊愛」帶來轉機。「疫情嚴重時大家都困在家很久，於是便有時間靜下來去想一直沒空處理的問題。我們商量反正有空，不如清空迷你倉，加上兩人均有雜誌編輯、攝影、marketing、digital等工作經驗，就這樣坐言起行開設了Second Life的IG帳戶。」

隨着近年時尚界極力推動環保，加上兩人愛惜時裝，她們沒有把衣服直接拋掉，而是想辦法把它們好好處理。「很多時候我們購入的衣服穿著幾次便擱置一旁，當中有些是拍廣告或styling用的，穿過一次就再沒見光，大師級時裝設計師及團隊的心機也就浪費了。」兩人創辦二手網店的決定，亦正好把這份愛延續下去，「這些『作品』都值得讓更多人欣賞，假如能夠為它們找到新主人，讓它們尋得第二，甚至第三、四春，那麼賣方和買方便可以不斷為這些時裝賦予新生命」。

憑人際網絡招募賣家

要把理念實踐從來不易，即使Ning與May兩人在時裝圈均有豐富「實戰」經驗，但創辦Second Life的過程亦遇上不少困難。May表示：「初起步時，我們兩人要包攬拍攝、寫作、社交媒體、budgeting、系統化紀錄、包裝、寄貨等工作。後來找到多些助理一同分擔，工作量才逐漸改善。」另外，貨源問題、怎樣招募有水準的賣家，亦是她們需要面對的難題，幸好兩人憑着人際網絡及慢慢建立的口碑，現時總算穩定下來，不少同行時裝人及藝人造型師，也會在Second Life寄賣他們的衣服。

經營一盤生意也講求利益，在挑選賣家的服飾時，她們亦有自己的原則。May指出：「主要看品牌、款式、新舊程度，這3大原因最影響銷售。」與賣家傾談價錢方面也算順利，未有出現「講錢傷感情」的情况，可以和對方商討互相遷就。那到底哪些品牌和單品最受顧客歡迎？「時裝是個很講branding的工業，所以名牌還是比較吃香。牌子愈有名氣，原價愈高，顧客便覺得愈抵買。很難說什麼品牌最受歡迎。」

Entrupy鑑證名牌手袋真偽

對於買家來說，在網絡購買名牌服飾，最擔心莫過於遇上冒牌貨。她們怎樣認證從賣家得來的服飾真偽？「衣服方面，由於大部分貨源都來自可靠的賣家，因此接觸到偽品的風險比較少。」她們亦會以自己的專業知識及經驗來分辨真假，有懷疑的話，便會從網上找尋資料查考，兩人亦曾試過花很多時間研究一件衣服的真偽。若然遇上可疑的貨品，寧願選擇退回賣家，也絕對不會上架發售。在Second Life的IG帳戶上，不時也會見到好一些價格高昂的殿堂級手袋，如Hermès Kelly及Chanel的珍貴袋款等，為消除大家對手袋真假的疑慮，她們特別採用美國的Entrupy系統（圖A）鑑證名牌手袋的真偽。「這個系統得到LVMH的支持打擊假貨，現在世界各地數百間online及實體二手店都在用，通過鑑證的手袋，均有專屬的證書紀錄，以保障客人的利益及我們的商譽。」

「永續」理念推動二手時裝文化

在外國買賣二手時裝，是一件平常不過的事，反觀香港人似乎對二手衫買賣的接受程度不算太高。不過，May有另一看法：「只要衣服的品牌、款式和狀態理想，加上對二手店的商譽有足夠信心，我相信喜歡時裝的人，絕對不介意購買二手衫，而且能夠以更相宜的價錢買到心頭好是一件樂事。」

她認為現時全世界都在推動sustainability，不少時裝品牌亦紛紛大力宣揚環保概念，這種大趨勢有助消費者接受二手服飾。「某些時裝網購平台及一線品牌，更推出永續為理念的pre-loved products買賣服務，再加上二手平台如eBay、Carousell等在近20年普及化，所以喜歡網購的香港人對二手時裝，早就不陌生，亦早就習慣resell文化。」●

查詢：Second Life instagram@secondlife_hk

品牌名稱：Second Life

成立日期：2021年10月

品牌概念：Every piece of fashion deserves a second life. 錦衣再生

貨品種類：■時裝 ■配飾 □化妝護膚品 □其他：

客群：■女 ■男

年齡：□15-25 ■25-35 ■35＞

銷售點：□實體店 □網店 ■IG store □直播 □市集 □其他：

文：劉詩言

編輯：陳淑安

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