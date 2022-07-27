Koak勾勒疫下情緒 宅在家中 繪畫女性孤立期盼

Koak在貝浩登（香港）畫廊舉行個展《駕駛者》，展示過去一年WFH期間所創作的畫作和雕塑，透過人物的表情、動作呈現疫情期間從生活中體驗到的核心情感：滯後、孤立、焦慮及期盼。

Koak從美國加州藝術學院取得漫畫藝術碩士學位，其畫作充滿美式漫畫筆觸，當中柔弱的女性主角，也帶有Marvel或DC Comics超級英雄身上的粗獷、強橫線條。她筆下人物或者沒什麼神奇力量，但卻情感豐富，賦予其自主和內在生命，透過幾條簡約、細膩、利落分明的曲線表達出複雜感受。作者筆下的主體以女性為主，幾乎沒描繪過男性。Koak解釋自己是女性，自出生後都只能從女生角度看世界，集中火力畫女性是自然不過的事。但作品的女性身體姿態扭曲，表情散發強烈不安、身體似是充滿疼痛，究竟是什麼原因？原來這批作品是描寫疫情下人類的情緒。

顏色深沉鬱結 畫中人表情焦慮

以往她的作品使用令人愉悅的色彩，如金絲雀鮮亮的黃色、輕柔的水蜜桃色、淡粉紅色、淡彩藍色，這批作品的顏色明顯深沉鬱結。以作品《繭》為例，主角身後窗外的天空一片橙紅，觀眾亦能感受到經窗邊、門隙滲進室內的熱力。Koak在加州居住，當地發生山火是日常事。畫中人身處背光環境、表情焦慮，似乎無奈地接受家居仍是「最安全」的地方，而疫情下人類對屋外世界感到的恐懼比山火更可怕。

作者畫中亦有很多符號，例如畫作《我的牢籠》，主角以不舒適的姿態交叉雙臂，右手起勁地用力抓着一個頭顱，散發極大焦慮，身後懸掛的鳥籠突顯被禁足室內的憂鬱。另外，一幅以《循環》（The Loop）為主題的作品主角面如死灰，身後有個深色鬼影，顯露當事人極度不安。作者刻意把不和諧的色系並置同一畫面，綠色椅子與藍色的臉孔、紅色身軀和黑色的牆構成強烈對比。Koak大部分作品是描繪室內光景，不難發現畫中人的身形和貓相似。Koak家中有養貓，當長時間留在家居便容易被貓的身體線條啟發。《駕駛者》、《怪圈》等作品也有貓出現。在《駕駛者》中，觀者可看到主角優雅線條，勾勒出若有所思和渴想的神色。她以此作名稱為是此展覽命名，向觀眾述說，反思女性的自主及對控制權的質疑。《怪圈》則是她目前最巨型的雕塑，由3隻貓組成「循環不斷」的貓平行時空。

Koak的巨幅畫作創作手法同樣值得留意。她會先在紙本上起稿，然後掃描到電腦中執整，再用投影機把畫面投放在畫布上，才正式落筆繪畫。這顯然受漫畫創作影響，用到多媒體技術。她的筆法相當細膩，細看畫中的小花瓶表面的圖案，是其畫作中經常使用到的類似圖案，而粗線條部分其實也是由很多細膩的重筆畫成。色塊除有深淺色層次，有些地方還會用碳筆繪畫以增強立體感。她甚至會把一些用剩的顏料回收，經加工後重用。

漫畫式藝術創作

另外，Koak又有個特色，喜歡把兩個人物「併」在一起，以表現其對二元的看法。她指總是無法不談及二元，而是次展覽便是以融和「兩者」為目標。畫中出現的「另一個人」正是和自己對話。藝術家繪畫初心是寫我心情，忠實的表達自己。Koak坦然說，在任何一幅作品中都是在尋找自己：作品就如一塊哈哈鏡，以符號和象徵編織屬於自己的現實。或許，有時我們會比別人花較多時間繪畫，完成時間表面上比人落後，但當中的滿足感、寫意的時光和期盼，其實卻比人更多。她認為欣賞自己的作品，就是欣賞自己。

■貝浩登 (香港) Koak 2022年個展《駕駛者》

日期：即日至7月30日

地址：尖沙嘴梳士巴利道18號K11 ATELIER 807室

網址：leaflet.perrotin.com/cn/view/210/the-driver

文：呂一心

編輯：陳淑安

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