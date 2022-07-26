升學攻略：性格好動 宜選愉快學習幼園

問◢ 家住荃灣，兒子將於2023年度入讀幼稚園，我們不打算上PN（學前班）。他性格好動，但很膽小，以下幼稚園：迦南幼稚園（荃灣）、香港靈糧堂荃灣幼稚園、救世軍吳國偉紀念幼稚園，哪間較適合他？

答◢ 參考教育局評核報告，本人給香港靈糧堂荃灣幼稚園及救世軍吳國偉紀念幼稚園的評級為A+（從A++至A-），而迦南幼稚園（荃灣）為A。你兒子性格好動，適合選讀A+的學校，因評核報告是以「愉快學習、五育並重」為指標，所以可以考慮香港靈糧堂荃灣幼稚園和救世軍吳國偉紀念幼稚園。而兩間之中可先選近你住所那一間，以符合就近入學之原則。

沙田幼園二揀一 救世軍中原慈善基金優先

問◢ 沙田救世軍中原慈善基金幼稚園及東華三院馬陳景霞幼稚園，哪一間在語文、教學、師資質素及管理上好一點？我們兩間都喜歡，家中女兒較文靜，應選哪間較好？

答◢ 兩間都辦得不錯，參考教育局評核報告，本人給沙田救世軍中原慈善基金幼稚園的評級為A+，而給東華三院馬陳景霞幼稚園的評級為A。在行政管理、學與教、給兒童的支援及學校文化，都是前者佔優，值得優先考慮。

住元朗手持15分 入鐘聲學校有難度

問◢ 家住元朗，手持15分，我和太太都心儀鐘聲學校，自行獲取錄機率大嗎？只有15分在元朗區又可以選哪些小學呢？

答◢ 元朗74校網，鐘聲學校在12所小學中，以世襲超收生來排名，今年名列第5，用15分來申請入讀機會不大。在這校網15分可試選聖公會聖約瑟小學、港澳信義會黃陳淑英紀念學校、錦田公立蒙養學校，但比較易入的小學，不知是否屬於你那杯茶？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：趙榮德--前喇沙書院副校長、資深教育工作者（歡迎查詢幼稚園及升小問題，電郵：happypama@mingpao.com）

[Happy PaMa 教得樂 第407期]