英倫助鄰：租屋難，退租也不易

自2020年起，往英國的移民潮已有2年。不少朋友都已經在英國居住了1年。不論是因為找到了自置物業，或是因其他原因要轉租，可能已經或者將會經歷第一次在英退租。

在英國租屋簽訂租約時，每個租客都會被要求交付相等於5星期租金的保證金（deposit），放在政府認可的Deposit Protection Scheme（DPS）內。若在日後退租時，樓宇出現任何因租客造成的不必要損失，屋主可以扣起部分甚至全部deposit作為賠償。

但原來退租時要「全身而退」並不容易！我有朋友在離開租住單位時被要求付比deposit還要多50%的賠款，即是說保證金亦不夠賠！當中有好些原因大家要留意，在此提出幾點供大家參考：

牆身發霉家俬損壞 可扣保證金

Ventilation：在英國生活其中一個常見的問題就是發霉。這通常是因為屋內空氣不流通，缺乏暖氣，引致一些地方出現潮濕情况而滋生霉菌。如果長期不處理，可以導致牆身、天花板、家俬、窗簾都會有黑斑。朋友的案例就是被追討全屋翻新油漆的費用！

Furniture：如果單位包家俬的就更加要留意，若有任何損壞將可能被扣deposit，所以入住時要十分留意所有家俬電器的狀况，並且要比自己買的新家俬更愛惜！在租住期間若有任何問題出現，要立刻向業主跟進，不要留到最後，以免全部算進自己的帳。有時損耗難免，但若是自己可以修補的，可為自己省下不少保證金。

Cleaning：這個可謂是交回屋宇時的指定動作。但你要留意在contract上或租屋之時有否言明必須要有professional clean？亦即是說租客不可只是自行清潔，而是需要請清潔公司代勞，並且可能被要求出示相關證明單據。最理想的清潔時間是在搬遷之後，因為只有空屋才可以徹底清潔。還有一點，一般的清潔服務並不包括清走垃圾。所以還要記得不要留下本來不屬於屋內的東西！

Garden：許多rental agreement都會寫上租客需要負責打理花園的條款。所以在搬走時記得要好好打理後園一次，overgrowth都可以是被扣錢的原因。還要記得前園呢！

熟讀Check List 盡量保持原本狀况

說到尾，要保住deposit就要盡量保持屋宇的原本狀况。因此，租客必須熟讀Inventory Check List。Check List一般都是由業主找第三者在租約生效時為全屋的情况作一次詳細紀錄，圖文並茂地描述入住時的狀態。而這個snapshot就是用來退租時的對照，十分重要。所以我其中一個工作就是要替客人收樓去跟進Inventory Check List Report。我要做的不只是檢視report內的每個細項，更加要檢查一下屋內還有什麼特別問題在report內沒有被記錄。一旦發現就要要求加進Check List內，好使客人在未來退租時有所依據。

若不幸在退租時跟業主出現爭拗，大家可以向DPS提出申訴，DPS網站內亦有些dispute cases供參考。希望大家順利。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：Eiffel--三個小孩的爸爸，從前在港組織家長組織爭取教育改革；今日出走英倫，繼續關注學校教育，協助香港家長選校入學。www.facebook.com/LunLondon

[Happy PaMa 教得樂 第407期]