童繪遊樂場：呈分試主題：會「變化」的造型

由今期開始，將會集中講述如何應對呈分試的不同主題，除了講及主題特性外，也會以我在這方面的經驗和角度去分析如何能夠「有技巧」地應對主題，但由於範圍同樣廣泛，加上主題和素材會因應不同學校而不一樣，評分準則也不盡相同，故大家參考時必須與學校的考試條件作出平衡。其實自踏入四年級後，學生便需就視藝科課堂上所應用的素材多加認識和練習，有了「基本功」方能在應考時拆解題目，找出最佳應對方法。在繪畫項目中有「速寫」，但就絕對沒有「速成」！

會「變化」的主題

今次討論會「變化」的主題。這主題有點像日本動漫中的造型，由原來的形象變異而產生另一個外觀，但需保留其特性，例如外觀輪廓、圖案或色彩等，這個主題令我聯想起經典的《龍珠》，當中的悟空就是箇中表表者，而大家熟悉的Pokemon也是最好的參考對象。

建議對應方法：

考試時教師提供數個不同主題給學生選擇，有些更會派發參考資料，但大多數只列出造型主題名稱，例如啄木鳥、螢火蟲、鯨魚等，大家要按照造型主題以不同的外觀重新演繹，由於構思需時，建議以最簡單而又有效的方法，將造型以「增肥」或「減肥」作基礎，符合基本條件後，才在細節上加以變化，增加造型的趣味。

呈分試Q&A

Q﹕學校沒有就視藝科設立考試，只採用日常課堂作品來計算分數，遇上這情况應該怎樣處理？

A﹕這情况我稱之為「全時段考試」，學生由四年班高小開始便應對視藝堂所教授的素材多加練習，還要對日常作品主題多加理解，培養興趣，好讓自己能夠輕鬆地作長時間應對。

WhatsApp：9043 7999

Email︰bondi@artplayground.com.hk

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文、繪圖︰Mr Liu--Art Playground視藝老師

[Happy PaMa 教得樂 第407期]